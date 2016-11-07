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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 13:15 BJT

新兴汇市：亚币下跌，因FBI认为无理由指控希拉里的消息提振美元

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.41    103.10   -1.25  +15.22    120.30
    坡元            1.3885    1.3831   -0.39   +2.09    1.4175
    台币          31.456    31.473   +0.05   +5.12    33.066
    韩元           1142.57   1143.40   +0.07   +2.83   1174.95
    泰铢             35.03     34.97   -0.17   +2.83     36.02
    菲律宾披索       48.54     48.48   -0.13   -3.38     46.90
    印尼卢比      13080.00  13065.00   -0.11   +5.39  13785.00
    印度卢比       66.72     66.70   -0.03   -0.85     66.15
    马币            4.2070    4.1970   -0.24   +1.97    4.2900
    人民币          6.7744    6.7540   -0.30   -4.17    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 王丽鑫/张若琪/王颖；审校 杜明霞/王兴亚)

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