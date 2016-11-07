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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 13:23 BJT

日本债市：公债价格小跌，此前FBI决定提升了希拉里胜选几率

收益率维持在此前区间附近，10年券收益率维持在过去几周的负0.045%至负0.070%区间
内。
    
    10年期公债期货 跌0.08点至151.79。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.255%     +1.0   -0.265%
    五年期公债        -0.200%     +1.0   -0.210%
    10年期公债       -0.055%     +1.0   -0.065%
    20年期公债        0.375%     +1.5    0.360%
    30年期公债        0.495%     +1.0    0.485%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.80    -0.07    151.87
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚/张若琪 审校 杜明霞/王丽鑫)

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