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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 14:20 BJT

台湾股市：一扫美选举恐生变阴霾收涨逾1%，静待选举结果成交量萎缩

路透台北11月7日 - 台湾股市周一收涨逾1%。分析师指出，由于美国联邦调查局(FBI)称，维持不起诉希拉里的决定，激励美国电子股反弹，并带动今天亚洲股市全面大涨，台股跟随亚股开高走高，收盘重新站上9,169.78点季线。

台湾加权股价指数 收涨1.34%,至9,189.84点；今日成交初值 为552.14亿台币，上交易日修正后为531.50亿。

〞今天比较正面的是指数收复季线位子，缺点是成交量尚未同步放大，代表市场还是很小心谨慎。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

国泰证期顾问处分析师简伯仪表示，由于希拉里〞电邮门〞事件获澄清，亚股全面走涨，台股在台积电 、大立光 及鸿海 等权值股拉抬下，指数再度站上季线。

他并称，市场静待美国选举结果，观望气氛浓厚，今天成交量仅552余亿台币，且中小型类股仍偏弱势；整体而言，大盘仍未脱整理格局，往上观察重点在指数能否攻克月线压力区9,275.66点。

亚洲股市周一反弹，美元走强。此前美国联邦调查局(FBI)表示维持原来立场，认为没有理由对希拉里提出刑事指控。

今日电子类指数 上扬1.54%；台积电收升2.44%、大立光收涨2%，另鸿海亦收涨1.83%。而金融保险类指数 则涨0.46%。

分析师预估，明日台股指数区间料在9,120-9,220点间。

本地时间14:10，亚洲主要股市全面上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.92%。(完)

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