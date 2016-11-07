台湾股市：一扫美选举恐生变阴霾收涨逾1%，静待选举结果成交量萎缩

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月7日 - 台湾股市周一收涨逾1%。分析师指出，由于美国联邦调查局(FBI)称，维持不起诉希拉里的决定，激励美国电子股反弹，并带动今天亚洲股市全面大涨，台股跟随亚股开高走高，收盘重新站上9,169.78点季线。
台湾加权股价指数 收涨1.34%,至9,189.84点；今日成交初值 为552.14亿台币，上交易日修正后为531.50亿。
〞今天比较正面的是指数收复季线位子，缺点是成交量尚未同步放大，代表市场还是很小心谨慎。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
国泰证期顾问处分析师简伯仪表示，由于希拉里〞电邮门〞事件获澄清，亚股全面走涨，台股在台积电 、大立光 及鸿海 等权值股拉抬下，指数再度站上季线。
他并称，市场静待美国选举结果，观望气氛浓厚，今天成交量仅552余亿台币，且中小型类股仍偏弱势；整体而言，大盘仍未脱整理格局，往上观察重点在指数能否攻克月线压力区9,275.66点。
亚洲股市周一反弹，美元走强。此前美国联邦调查局(FBI)表示维持原来立场，认为没有理由对希拉里提出刑事指控。
今日电子类指数 上扬1.54%；台积电收升2.44%、大立光收涨2%，另鸿海亦收涨1.83%。而金融保险类指数 则涨0.46%。
分析师预估，明日台股指数区间料在9,120-9,220点间。
本地时间14:10，亚洲主要股市全面上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.92%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。