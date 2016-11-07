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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 17:36 BJT

《中国新债预测》国开行1/5/10/20年债预测均值2.26%/2.92%/3.09%/3.37%

* 招标品种：国开行1/5/10/20年固息增发债
    * 期限及招标金额：1年：40亿元；5年：50亿元；10年：60亿元；20年：50亿元
    * 招标时间：1/5年：11月8日9:30-10:30；10/20年：11月8日9:30-11:10；
    * 1年期追加发行时间：10:50-11:10
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：2.20%-2.35%；2.88%-2.95%；3.07%-3.13%；3.33%-3.40%
    * 预测均值：2.26%；2.92%；3.09%；3.37%

    路透上海11月7日 - 中国国家开发银行 周二招标增发一、五、10、20年四期固息债。路透调查
显示，近期一二级债市情绪均偏弱，周一招标的农发债增发定位偏高，令此次国开债需求亦不太受看好；四期
债预测均值接近或小幅高于二级，分别为2.26%、2.92%、3.09%和3.37%。
   
    上海一券商交易员称，“看下午农发就知道了，最近一级需求不太行，国开最多就跟二级看平吧。”
    
     中国农业发展银行周一下午招标增发的三、五、七和10年期固息债，中标收益率分别为2.7756%、2.9477
%、3.1329%和3.1677%，投标倍数为2.87倍、2.69倍、2.93倍和4.28倍。 
    
    上海一银行交易员亦认为，现券调整势头不止抑制投标热情，“一级不行，主要还是二级情绪不太好，怕
没调到位吧。”
   
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五、10和20年最新收益率为2.3
109%、2.9837%、3.0914%和3.3601%。
    
    本次招标的新债中，一年期品种为国开行今年第17期新发债，五、10、20年期为国开行今年第六期CN160
206=CFXS、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2.96%、3.05%、3.80%。
    
    首场招标结束后，一年期固息债可向工商银行 、农业银行 和中国银行<601988.SS
>分别追加发行不超过3亿元、1亿元和3亿元当期债券，专门用于通过商业银行柜台向个人和非金融机构投资者
分销。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中标利率。

    具体发行条款如下：

           2016年第17期新发债和第五、六、13期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        1年：40亿元；5年：50亿元
                    10年：60亿元；20年：50亿元
    追加发行上限    1年：7亿元
    期限/计息方式   1/5/10/20年固息
    招标时间        1/5年：11月8日9:30-10:30
                    10/20年：11月8日9:30-11:10 
                    1年期追加发行时间：10:50-11:10
    招标方式        单一价格/利率(荷兰式)
    缴款日          1年：11/14；5/10/20年：11/10
    起息日          1年：11月14日；5年：2月18日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          1年：11/9-11/14
                    5/10/20年：11/9-11/10
    上市日          1年：11/16；5/10/20年：11/14
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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