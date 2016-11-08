《中国重要政经日程》--11月8日-12月13日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
=============================今日重要政经日程==========================
11月8日（周二）
--中国国务院总理李克强访问俄罗斯，并出席中俄总理第二十一次定期会晤，至9日。
--中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江率中国党政代表团对越南进行正式友好访问，至11日。
=============================近期重要政经日程==========================
11月10日（周四）
--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。
--2016全球治理高层政策论坛在北京召开，至11日。
11月14日（周一）
--2016中国（义乌）丝绸之路经济带城市国际论坛于在浙江义乌举办，至15日。论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。
11月16日（周三）
--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。
--2016高交会中国高新技术论坛在广东深圳举行，至18日。
11月17日（周四）
*--财经年会在北京召开，至18日。
11月23日（周三）
--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
11月24日（周四）
--2016第五届中国上市公司领袖峰会在四川成都举行，至26日。主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。
11月28日（周一）
--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。
12月8日（周四）
--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。
12月10日（周六）
--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。
12月13日（周二）
--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李子木；审校 李文科)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。