台湾债市：105/11R券殖利率连三日收高，因美债弹升且对标售保守以对

* 105/11R券殖利率连三日收高，美债弹升且保守看待标售 * 交易商对邮局是否大手笔投标看法歧异，将影响得标落点 * 明日105/11R发行前交易殖利率区间在0.955-0.980% 路透台北11月7日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周一连三日收高。交 易员表示，因美国FBI仍认为没有理由起诉希拉里，此令亚洲盘的美债殖利率弹升，且台股收高，再加上交易 商保守看待105/11R标售所致。 台湾央行将于明日代财政部标售105/11R期。路透在稍早的调查显示，本期10年公债得标利率料在0.955-0 .975%。 调查发出前，105/11R殖利率尚在0.950-0.960%间震荡，但收盘却在0.9660%贴近日高的 位置。 〞就看邮局态度，现在无论多空，都在对他心战喊话。〞一大行公股银行交易主管说。 根据路透对10家交易商的调查显示，对这债市大金主会不会出手拿105/11R的看法相当分歧，有人认为只 会拿个30、50亿台币基本量，但也有人认为会拿足三分之一，也就是100亿台币。 〞10年券(邮局)不会标、不会标、不会标。〞另一位大型公股银行交易主管说。 他表示，邮局拿券的标准，是以绝对收益率为考量，但目前10年券殖利率仍低于邮储利率。以此预估，明 日得标利率料落在0.96-1.00%。 另一证券商交易主管则认为，理论上，邮局应该会大手笔拿10年券，毕竟他们自10月过后就没进场了。因 此得标利率将在0.93-0.97%。 〞若不出手，这市场就关门了。〞他说。 根据柜买中心最新统计，台债大金主邮局在10月仅买超4.39亿台币。 一大型民营银行交易主管认为，第四季尚有850亿台币的筹码可拿，且美国总统当选人到底是谁仍属未知 ，在此情形下，何需要承担风险？ 美国将于周二(8日)举办总统大选。台北时间周三(9日)午后预料有官方的选举结果。 交易员预估，明天105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.955-0.980%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11R +2.50 0.9660 0.9475-0.9690 72.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.9620% 5 105/13 0.7000% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)