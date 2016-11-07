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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 14:13 BJT

台湾债市：105/11R券殖利率连三日收高，因美债弹升且对标售保守以对

* 105/11R券殖利率连三日收高，美债弹升且保守看待标售
    * 交易商对邮局是否大手笔投标看法歧异，将影响得标落点
    * 明日105/11R发行前交易殖利率区间在0.955-0.980%

    路透台北11月7日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周一连三日收高。交
易员表示，因美国FBI仍认为没有理由起诉希拉里，此令亚洲盘的美债殖利率弹升，且台股收高，再加上交易
商保守看待105/11R标售所致。
    
    台湾央行将于明日代财政部标售105/11R期。路透在稍早的调查显示，本期10年公债得标利率料在0.955-0
.975%。 调查发出前，105/11R殖利率尚在0.950-0.960%间震荡，但收盘却在0.9660%贴近日高的
位置。
    
     〞就看邮局态度，现在无论多空，都在对他心战喊话。〞一大行公股银行交易主管说。
    
    根据路透对10家交易商的调查显示，对这债市大金主会不会出手拿105/11R的看法相当分歧，有人认为只
会拿个30、50亿台币基本量，但也有人认为会拿足三分之一，也就是100亿台币。
    
    〞10年券(邮局)不会标、不会标、不会标。〞另一位大型公股银行交易主管说。
    
    他表示，邮局拿券的标准，是以绝对收益率为考量，但目前10年券殖利率仍低于邮储利率。以此预估，明
日得标利率料落在0.96-1.00%。
    
    另一证券商交易主管则认为，理论上，邮局应该会大手笔拿10年券，毕竟他们自10月过后就没进场了。因
 此得标利率将在0.93-0.97%。
    
    〞若不出手，这市场就关门了。〞他说。
    
    根据柜买中心最新统计，台债大金主邮局在10月仅买超4.39亿台币。
    
    一大型民营银行交易主管认为，第四季尚有850亿台币的筹码可拿，且美国总统当选人到底是谁仍属未知
，在此情形下，何需要承担风险？    

    美国将于周二(8日)举办总统大选。台北时间周三(9日)午后预料有官方的选举结果。  
    
    交易员预估，明天105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.955-0.980%。       

         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
    10  105/11R                  +2.50    0.9660     0.9475-0.9690        72.5
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.9620%
   5    105/13                          0.7000%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)     

 (记者 董永年；审校 林高丽)

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