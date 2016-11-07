国际油市：油价反弹逾1%，上周大跌后出现投机性买盘

油价上周录得1月以来的最大跌幅，布兰特原油自10月上半月触及的一年高点53.73美元下跌了近15%。

市场基本面整体上依然疲弱。

分析师称，石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等非OPEC产油国在11月30日召开会议时将就减产作出决定，但计划遇阻。

“就每个国家的减产细节达成协议仍面临挑战，”巴克莱在客户报告中称。

“伊拉克提高产量，而沙特要求有例外。俄罗斯仍在观望，非OPEC产油国迄今都没有表达减产意愿，”巴克莱称。

石油供应过剩情况可能持续下去，因OPEC事实上的领导者沙特威胁称，如果即将举行的产油国会议无果而终，那么该国将会再次增产。

美国也出现了未来产量可能增加的迹象，因截至11月4日当周美国活跃钻机数量增加9座至450座，为2月以来的最高水平。 (完)

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