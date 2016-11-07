国际油市：油价反弹逾1%，上周大跌后出现投机性买盘

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
油价上周录得1月以来的最大跌幅，布兰特原油自10月上半月触及的一年高点53.73美元下跌了近15%。
市场基本面整体上依然疲弱。
分析师称，石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等非OPEC产油国在11月30日召开会议时将就减产作出决定，但计划遇阻。
“就每个国家的减产细节达成协议仍面临挑战，”巴克莱在客户报告中称。
“伊拉克提高产量，而沙特要求有例外。俄罗斯仍在观望，非OPEC产油国迄今都没有表达减产意愿，”巴克莱称。
石油供应过剩情况可能持续下去，因OPEC事实上的领导者沙特威胁称，如果即将举行的产油国会议无果而终，那么该国将会再次增产。
美国也出现了未来产量可能增加的迹象，因截至11月4日当周美国活跃钻机数量增加9座至450座，为2月以来的最高水平。 (完)
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(编译 张若琪/王兴亚；审校 刘秀红/艾茂林)
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