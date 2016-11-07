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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 14:04 BJT

澳洲股市：收高1.4%，FBI仍决定不指控希拉里的消息带来提振

金融类股领涨，麦格理集团 大涨3%，在金融类股 中首屈一指。澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 涨2.7%，表现超过大盘，投资者因该行决定维持派息水平而得到安慰。(完)

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