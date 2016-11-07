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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 14:21 BJT

日本股市：日经指数收高1.6%，受风险偏好升温及日圆走软提振

FBI局长科米(James Comey)周日在给国会的信中表示，FBI没有改变7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。

最近几个交易日，希拉里和特朗普选情胶着的迹象令市场震荡。特朗普在外交政策、贸易和移民等问题上的立场令人担心可能会影响到全球增长。

此前特朗普胜选的可能性提振了避险日圆，而最新的消息则令日圆回落，给日股带来助力。(完)

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