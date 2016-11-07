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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 14:48 BJT

中国债市：云南能源投资集团发行国内首单五亿元绿色PPN，票面利率3.98%

路透北京11月7日 - 中国大型股份制银行--上海浦东发展银行股份有限公司 周一宣布，由其承销的中国银行间市场发行的首单绿色PPN（非公开定向债务融资工具）成功发行。该融资工具发行人为云南省能源投资集团，发行规模五亿元人民币，期限五年，票面利率3.98%。

浦发银行发布新闻稿称，作为中国首单绿色非公开定向债务融资工具，此次发行获得市场机构的认可，票面利率创下同期同类型企业的发行价格新低。

“作为云南省首单绿色债券，此次绿色债务融资工具的成功发行，将对云南省绿色经济发展起到积极的助推作用。”新闻稿称。

云南省能源投资集团是云南省属大型国有企业,主营电力、天然气、煤炭等能源的投资及管理,近年来在云南省优势地区积极布局新能源项目。

绿色债务融资工具，即境内外具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金专项用于环境改善、应对气候变化等绿色项目的债务融资工具。

截至目前，浦发银行已经成功完成500亿元的绿色金融债券发行。截至2016年9月底，浦发银行绿色金融债投放总计343.21亿元。（完） (发稿 陈杨；审校 李文科/乔艳红)

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