中国债市：云南能源投资集团发行国内首单五亿元绿色PPN，票面利率3.98%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月7日 - 中国大型股份制银行--上海浦东发展银行股份有限公司 周一宣布，由其承销的中国银行间市场发行的首单绿色PPN（非公开定向债务融资工具）成功发行。该融资工具发行人为云南省能源投资集团，发行规模五亿元人民币，期限五年，票面利率3.98%。
浦发银行发布新闻稿称，作为中国首单绿色非公开定向债务融资工具，此次发行获得市场机构的认可，票面利率创下同期同类型企业的发行价格新低。
“作为云南省首单绿色债券，此次绿色债务融资工具的成功发行，将对云南省绿色经济发展起到积极的助推作用。”新闻稿称。
云南省能源投资集团是云南省属大型国有企业,主营电力、天然气、煤炭等能源的投资及管理,近年来在云南省优势地区积极布局新能源项目。
绿色债务融资工具，即境内外具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金专项用于环境改善、应对气候变化等绿色项目的债务融资工具。
截至目前，浦发银行已经成功完成500亿元的绿色金融债券发行。截至2016年9月底，浦发银行绿色金融债投放总计343.21亿元。（完） (发稿 陈杨；审校 李文科/乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。