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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 14:47 BJT

日股业绩：软银第二季营业利润增长6.8%，因国内电讯业务表现强劲

路透东京11月7日 - 日本软银集团 周一公布7-9月营业利润上升6.8%，受益于其国内电讯业务表现强劲。

会计年度第二季获利升至3,347亿日圆(32.1亿美元)，高于上年同期的3,134亿日圆。汤森路透Starmine此前调查两位分析师平均预计为2,870亿日圆。

软银9月完成了以320亿美元收购英国芯片设计企业ARM Holdings，创下日本历来规模最大海外并购交易；ARM Holdings是英国最有价值的科技企业。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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