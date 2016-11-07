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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 14:55 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆追随美元/日圆涨势，料在云区上方整固

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* 欧元/日圆在亚洲时段追随美元/日圆涨势，在希拉里/FBI消息出炉后，市场风险偏好抬头

* 欧元/日圆从周五纽约时段的114.16和亚洲盘初的114.93涨至115.99

* 此后略有下滑，但走势仍强劲，触及115.32-115.76回档低位，随后反弹

* 支撑位于小时图一目均衡转换线115.46，以及下方的日线图一目均衡云区113.72-114.67

* 一目均衡云区将逐渐变弱，汇价可能在云区上方展开整固

(完)

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