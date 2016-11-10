路透专访：中国经济悬崖边止跌，弱外需等松动的石头令前景仍忧--专家

* 中国经济目前止跌得益于产能释放高峰期已过，全面过剩压力缓解 * 但止跌企稳基础并不牢固，中国经济仍站在悬崖边 * 外需、企业债务、企业流动性是三块松动的石头 * M1与M2增速剪刀差的扩大是企业将定存转活期维持流动性 作者 沈燕 路透北京11月10日 - 在一片中国经济已止跌企稳并探得L型底部的乐 观判断中，中国宏观经济学会秘书长则王建则表达了不同的观点。他认为 中国经济正站在悬崖边，外需疲弱，企业债务压力沉重以及其流动性面临 枯竭三块松动的石头，均令中国经济前景堪忧。 他依然坚持，中国经济的真实增长率，去年应该已经降到了5%，今年 以来应该已经降到3%以下，并暂时稳定在这个水平上。 “中国经济是在悬崖边'止跌'，仍然站在'三块松动的石头'上，哪一 块石头松动了，中国经济仍会掉下悬崖。”王建在接受路透电话专访时称 。 在中国经济总供给大于总需求的大格局下，他认为，经济止跌的根本 原因在于上届政府“四万亿”刺激政策所导致的产能释放高峰已经过去， 缓解了全面过剩的压力，同时货币高扩张政策也的确保持住了一定的消费 需求水平，特别是对居民买房和购车的刺激。 中国前三季国内生产总值(GDP)分别录得6.7%的相同季增速。 他分析指出，从三大需求来看，前三季度出口人民币值下降1.6%，美 元下降7.5%，出口收缩；投资增长率仍在下降，且民间投资7月“零”增 长，8月负增长。唯一的亮点是消费的高增长，但这个数据也有令人困惑 之处。 “从基本消费品看，2015年以前中国饮料业年均增长率都在20%以上 ，去年猛降到5.8%，今年上半年又'腰斩'到2.8%...这些基本消费品都是 低增长和负增长，消费增长怎能在10%以上？”王建表达了他的疑问。 此外，汽车消费，企业利润等数据也都有令人费解之处，“企业利润 去年全年负增长2.3%，今年前8月又猛然恢复到8.4%，其中8月当月猛增19 .5%，但9月企业所得税只增长了0.6%。”王建称。 尽管有诸多令人费解的数据，但PPI结束了54个月的下滑，9月同步上 涨0.1%，10月更是上涨1.2%；发电量稳步回升以及铁路货运量9月实现了1 %的增长，均显示经济下行确有止步迹象。 “什么是经济止跌的原因，以及是暂时止跌，还是已到达谷底，会开 始‘触底反弹’，需要搞清原因。”一直致力于从数据中探寻中国经济真 相的王建分析指出。 2007年危机爆发后，为了对冲外部需求萎缩，中国政府搞了四万亿投 资，在2009-2011年三年中，投资总额高达79万亿，比2001-2008这八年的 投资总额还大出10%，所以2011年以后中国经济增速从9%到6%的转变过程 中，既有外需萎缩的因素，也有“四万亿”投资保增长后，进入产能释放 高峰的原因。 他进一步指出，实际上新增固定资产增速是在今年2月就下降到4.9% ，3月进入负增长，并持续到9月。这说明“四万亿”所导致的产能释放高 峰已经过去，缓解了全面过剩的压力。同时政府的货币高扩张政策也的确 保持住了一定的消费需求水平，特别是对居民买房和购车的刺激政策，所 以经济才能出现“止跌”格局。 中国9月70个大中城市新建住宅销售价格同比升11.2%，涨幅较上月的 9.2%进一步扩大，且并录得连续一年上涨。其后各地相继出台抑制房价过 快上涨的限贷限购等政策。 周三公布中国10月居民消费价格指数(CPI)CNCPI=ECI同比上涨2.1%， 并创今年4月来新高。10月工业生产者出厂价格指数(PPI)CNPPI=ECI同比 上涨1.2%，并创近五年来新高。 **止跌基础不牢，中国经济仍站在三块松动石头上** 尽管中国经济短期已止跌，但在王建看来是站在悬崖边“止跌”，依 然站在“三块松动的石头”上，即外需，企业债务和流动性面临枯竭，哪 一块石头松动了，中国经济仍会掉下悬崖。 他分析称，今年中国出口持续下降，且降幅在显着扩大，7月英国脱 欧后，世界金融货币市场发生了很多新变化，美国大选等等，国际政治格 局的变化都隐含着诸多不稳定因素。 “世界贸易大衰退的背后，一定是经济的大衰退，由此今年的出口降 到7%，明年可能会降到10%，缓慢的外需紧缩，迟早会把中国经济拉下悬 崖，若爆发世界新危机，中国也会马上掉下去。”王建不无忧虑地指出。 海关数据显示，今年前10个月，以美元计中国出口下降7.7%，进口下 降7.5%。 第二块石头就是企业债务， 一直密切关注并研究宏观经济数据的王 建给出了2007年以后的长短贷比例与投资增速图表： 时间 2007 2013 2014 2015 16·1-6 16·1-9月 月 长贷/短 1·15 1·23 1·32 1·36 1·41 1·45 贷 投资增速 24·8 19·1 15·2 9·8 9·0 8·2 他分析指出，9月当月，企业短贷仅增加27亿，中长期贷款增加4,552 亿，长/短比是168，这是边际变化率，说明长期贷款还在以更快速度增长 。考虑到7月民间投资已经为零，8月负增长，9月虽有恢复，前9个月累计 也只有2·5%。可见企业长期贷款猛增的原因，不是为了投资，而是因为 现行生产经营困难，想拖长还款周期。 但是，中长期贷款对企业最长还款期是五年，平均期限应在三年左右 ，若2014-2015年进入中长期贷款增长高峰，那么2017年以后就将进入还 款高峰。 目前长期贷款总额在40万亿左右，占企业贷款的2/3，全部贷款的1/3 ，而2013年以后到目前的新增中长期贷款已超10万亿。而中国整个银行体 系的资本金也只有20万亿不到，若出现10万亿坏账，已足以动摇中国的银 行体系。 第三块石头就是企业的现金消耗，也是企业的流动性问题。王建指出 ，这也与上一个问题有关，这从企业贷款速度增长率下降以及企业利息支 出增长率转负，以及中国M1与M2增速剪刀差不断扩大上均可反映出来。 他分析指出，企业贷款增速下降，一方面是经济愈加不景气，企业不 愿贷款，另一个就是有越来越多的企业，因贷款能力用尽而贷不到款，这 也是中国要实行债转股的原因之一；而企业利息支出减少的主要原因也是 工业企业的贷款总额减少。 同时，M1与M2的增速“剪刀差”不断扩大，从去年10月的0.5个百分 点持续扩大到目前的13个百分点以上,也表明企业在失去外部资金来源后 ，只能消耗自身最后的现金储备。 他进一步解释称，因为M2比M1大出的部分就是定期存款，企业的大量 定期存款转活期，不是因为经济繁荣，市场交易规模扩大，而是因为企业 经营性亏损不断增加，为了保持企业运转，动用以前的存款支付购买能源 、原材料和发工资。 “外需问题、企业债务问题、企业的流动性问题，这是撑着中国经济 暂时没有掉下悬崖的三块石头，这三块石头那一块石头彻底松动了，中国 经济都会滑下去。”王建不无忧虑地指出。 但他指出并非没有出路，这条正确的道路就是踏踏实实进行外需转内 需的调整，推动大规模城市化。只要找到正确的道路，就可以离开危崖踏 上坦途。（完） (审校 毕晓雯)