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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 15:11 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好升温，因希拉里邮件门危机消除

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* 美元/日圆上扬1.29%，欧元/美元跌0.66%，英镑/美元跌0.71%，美元/离岸人民币涨1.02%

* 美元/墨西哥披索大跌1.96%，澳元/日圆大涨1.26%，美元/人民币即期涨0.3%，美元/坡元升0.46%

* 日股日经指数上扬1.61%，E-迷你标普500指数期货涨1.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.97%，美国原油期货大涨1.6%，美国公债收益率报1.82%

* FBI完成对新发现邮件的检查，仍认为没有理由起诉希拉里

* 英相特雷莎梅无惧法庭裁定，承诺“彻底”退欧

(完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 刘秀红)

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