《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好升温，因希拉里邮件门危机消除

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆上扬1.29%，欧元/美元跌0.66%，英镑/美元跌0.71%，美元/离岸人民币涨1.02%
* 美元/墨西哥披索大跌1.96%，澳元/日圆大涨1.26%，美元/人民币即期涨0.3%，美元/坡元升0.46%
* 日股日经指数上扬1.61%，E-迷你标普500指数期货涨1.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.97%，美国原油期货大涨1.6%，美国公债收益率报1.82%
* FBI完成对新发现邮件的检查，仍认为没有理由起诉希拉里
* 英相特雷莎梅无惧法庭裁定，承诺“彻底”退欧
(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。