中国资管：上周银行理财产品共发行1,291款，27省非保本型收益率环比下降

路透北京11月7日 - 中国西南财经大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（10月29日-11月0 4日）210家银行共发行了1,291款银行理财产品，发行银行数比上期减少27家，产品发行量较上期减少199款； 27个省的非保本型银行理财产品收益率出现环比下降。 报告显示，上周四个省的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨。而保本型银行理财产品中，上周21 个省的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，10个省的保本型银行理财产品收益率出现环比下降。 按区域分，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为贵州省、福建省、浙江省， 分别为3.32%，3.31%，3.26%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为北京市、 江苏省、上海市，分别为3.91%、3.90%、3.90%。 上周面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共1,178款，较上期增加20款。其中，全开放式 产品数量为240款，较上期增加4款；半开放式产品为913款，较上期增加15款。 期内，从整体收益表现来看，开放式产品整体收益率表现平稳，其中半开放式理财产品的收益率明显高于 全开放式理财产品，除国有银行外，其收益率均在3.5%以上；而全开放式产品收益率表现则位于3.5%以下，仅 城市商业银行高于3%。 上周净值型产品期间收益率最高的产品为中国工商银行发行的“东方之珠代客境外理财产品830001”，期 间收益率为93.34%。 上周发行的外币理财产品中，共有美元理财产品18款，澳元理财产品3款，英镑理财产品2款。 表1：保本型理财产品 3个月以下 3至6个月 6至12个月 12个月以 上 国有银行 3.31% 2.97% 2.93% -- 股份制商业银 3.03% 2.99% 2.90% -- 行 城市商业银行 3.26% 3.40% 3.44% 3.45% 农村金融机构 3.41% 3.31% 3.54% 3.95% 表2：非保本型理财产品 3个月以下 3至6个 6至12个 12个月以上 月 月 国有银行 3.48% 3.58% 3.75% 3.88% 股份制商业银 3.87% 3.92% 3.95% 4.42% 行 城市商业银行 4.04% 4.14% 4.21% 4.47% 农村金融机构 3.86% 3.89% 4.06% 4.53% （完） (发稿 陈杨；审校 李文科/曾祥进)