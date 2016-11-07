重温稿-《台湾新债预测》10年增额公债105/11R期得标利率料在0.955-0.975%

* 标售标的：10年增额公债105/11R

* 标售时间：周二(8日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：0.955-0.975%

* 受访机构：10家

路透台北11月7日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债105/11R期 。路透调查显示，本期10年公债得标利率料在0.955-0.975%。

路透周一采访10家金融机构，包括五家大型银行、一家中型银行、三家证券商、一家大型票券公司，预估区间中值在0.955-0.975%，大区间落在0.930-1.000%。

周二央行代财政部标售的105/11R期公债，金额预定300亿台币；将于11月11日(五)发行。此期公债发行前交易殖利率落在0.8000-1.0241%。前一期10年公债105/11，得标利率在0.686%。

以下为交易员观点整理：

--105/11R标售卡在美国总统大选结果公布前，交易商投标意愿趋于谨慎，关键在于债市大金主邮局的态度，将决定得标利率的落点。

--市场对邮局这次会拿多少量看法歧异，有人认为只会拿30-50亿台币的基本量，但也有人乐观认为会拿三分之一上限达100亿台币，但无论如何，邮局都不会为了拿足筹码追价。

--先前公债殖利率大弹，让不少交易商受伤，且时序接近年底，此时再拿较多的筹码交易意愿不高，不过该券累积的空单量有120亿台币，若有一定比例回补，也不致让殖利率弹到哪。

--除了邮局态度外，交易商普遍对这次标售保守，若明日下标都往上写，也要提防国库截标的可能，预估国库的容忍上限在1.00-1.02%附近。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型银行一 0.96 1.00

大型银行二 0.97 0.98

大型银行三 0.94 0.98

大型银行四 0.95 0.97

大型银行五 0.93 0.96

中型银行一 0.95 0.96

证券商一 0.93 0.97

证券商二 0.98 1.00

证券商三 0.96 0.97

大型票券商一 0.97 0.99

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