美国企业：接受救助四年后，东海岸最大炼油厂沦为投资人提款机

路透纽约11月7日 - 为拯救美国东海岸最古老、最大的炼油厂，2012年达成的一项协议看起来具备了一切成功因素：私人投资者、大型油企和纳税人资金、还承诺公私合作以帮助就业增长和消费者。

私募基金公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 和一家合作企业在收购Philadelphia Energy Solutions(PES)四年之后，上述炼油厂面临着另一个生存危机。

产自北达科他州的石油价格暴跌打压了石油行业的获利，裁员也在不断增多。整个石油行业获利下降之后，资本项目现在如履薄冰。

一份对公司提交给监管机构文件的分析显示，在这期间，凯雷投资及其合作伙伴Sunoco的母公司Energy Transfer Partners 以派息的形式从这家炼油厂获取了数亿美元资金，其中部分来自贷款，这削弱了这家炼油厂的未来。

这些举动、以及能源行业的饱和状态，令PES的炼油业务背上了巨大的债务负担，现金流也在减少。(欲览图表请点选tmsnrt.rs/2feWjUK) 原本进行首次公开发行(IPO)的计划也在9月流产了。

相关影响很大。这家炼油厂是该地区最大雇主之一，美国能源官员已警告称关闭该厂将导致汽油零售价飙升，甚至威胁到美国的国家安全利益。

凯雷的官员称，这家炼油厂的衰运与其管理工作无关。他们将原因指向了宏观经济因素，其中包括国内原油价格贴水收窄，以及美国可再生燃料监管方面的成本上涨。(完)