《分析师观点》台湾10月出口增速创逾两年高位，央行利率明年上半年前料持稳

路透台北11月7日 - 台湾财政部周一公布，10月出口金额较上年同期 升9.4%。该数据优于预期的年增1.8%，且为2014年8月以来最高水准，当 时为年增9.6%。 10月进口则较上年同期增19.5%，市场预估则升4.09%；当月贸易顺差 43.8亿美元。 财政部表示，今年10月因工作天数增加、9月底台风来袭之递延影响 ，以及半导体需求续强推升，出口表现较预期为佳。 10月年变动率(%) 9月年变动率(%) 整体出口金额 +9.4 -1.8 --中国(含香港) +14.9 +6.2 --美国 +7.8 -5.2 --欧洲 +6.8 -11.0 --日本 +3.5 -1.4 **市场评论** --元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林： 表现比预期高，主要因上月台风递延出货、原物料价格止稳，且三星 手机出问题导致电子出货比预期好所致。我们预估年底前每月出口年增率 都会成长约6%，全年则是负成长2.8%，较去年的负11%明显改善。 在比较基期偏低下，明年上半年出口还是可以正成长，且预估全年成 长率达6%，但这是以美国总统由希拉里当选，且油价每桶达50美元估算。 在此假设情境下，台湾央行上半年以前都会将利率维持在既有水准不变。 --永丰投顾分析师 林南君： 半导体需求攀升比想像中大，基本金属表现比预期好很多，电子零组 件连续三个月双位数正成长。若没有太大议题出现，年底前表现持稳，是 否引导GDP上修还要观察。 至于央行利率方面，若是美国总统由希拉里当选，基本上美联储12月 升息将没有悬念，台湾央行在明年上半年前将维持利率不变。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收贬4.6 分，报31.519。 --台湾加权股价指数 收升1.34%，至9,189.84点。 --指标10年期公债105/11R期殖利率 收升2.5基点至0.9 660%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw) --参看台湾进出口数据新闻，请点选 **相关背景** --主计总最新预估今年出口及进口分别年衰退3.08%及4.40%。 --8月间官方将今年台湾经济成长率预估上修至1.22%(原估为成长1.0 6%)、 通膨率上修至1.12%(原估为成长1.09%)。 --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片 、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中 国和美国。(完) (记者 董永年/高洁如; 审校 乔艳红)