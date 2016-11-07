版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 16:44 BJT

《分析师观点》台湾10月出口增速创逾两年高位，央行利率明年上半年前料持稳

路透台北11月7日 - 台湾财政部周一公布，10月出口金额较上年同期
升9.4%。该数据优于预期的年增1.8%，且为2014年8月以来最高水准，当
时为年增9.6%。
    
    10月进口则较上年同期增19.5%，市场预估则升4.09%；当月贸易顺差
43.8亿美元。
    
    财政部表示，今年10月因工作天数增加、9月底台风来袭之递延影响
，以及半导体需求续强推升，出口表现较预期为佳。
    
                     10月年变动率(%)   9月年变动率(%)
     整体出口金额         +9.4             -1.8
     --中国(含香港)      +14.9             +6.2
     --美国 　            +7.8             -5.2
     --欧洲               +6.8            -11.0
     --日本               +3.5             -1.4       
    
    **市场评论** 
    
    --元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林：
    表现比预期高，主要因上月台风递延出货、原物料价格止稳，且三星
手机出问题导致电子出货比预期好所致。我们预估年底前每月出口年增率
都会成长约6%，全年则是负成长2.8%，较去年的负11%明显改善。
    在比较基期偏低下，明年上半年出口还是可以正成长，且预估全年成
长率达6%，但这是以美国总统由希拉里当选，且油价每桶达50美元估算。
在此假设情境下，台湾央行上半年以前都会将利率维持在既有水准不变。
    
    --永丰投顾分析师 林南君：
    半导体需求攀升比想像中大，基本金属表现比预期好很多，电子零组
件连续三个月双位数正成长。若没有太大议题出现，年底前表现持稳，是
否引导GDP上修还要观察。
    至于央行利率方面，若是美国总统由希拉里当选，基本上美联储12月
升息将没有悬念，台湾央行在明年上半年前将维持利率不变。        
 
    **市场反应**    
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收贬4.6
分，报31.519。
    --台湾加权股价指数 收升1.34%，至9,189.84点。
    --指标10年期公债105/11R期殖利率 收升2.5基点至0.9
660%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
    --参看台湾进出口数据新闻，请点选 

    **相关背景**
    --主计总最新预估今年出口及进口分别年衰退3.08%及4.40%。
    --8月间官方将今年台湾经济成长率预估上修至1.22%(原估为成长1.0
6%)、 通膨率上修至1.12%(原估为成长1.09%)。
    --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片
、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中
国和美国。(完)  

 (记者 董永年/高洁如; 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐