亚洲橡胶：TOCOM期胶上冲至六个月高位，受益于美元跳涨

全球金市：金价徘徊在七周高位之下的水准，美元下滑后由跌转升
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，FBI周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。
“日圆和人民币在FBI宣布不调查希拉里的决定之后大幅下跌，”东京的一名交易员说道。
4月TOCOM期胶 收高9.3日圆，报每公斤187.1日圆(1.79美元)，之前曾触及5月2日以来高位188.8日圆。
上海期交所交投最活跃的1月期胶 涨565元人民币，收报每吨14,505元人民币(2,141美元)。
新加坡商品交易所12月期胶 最新报每公斤153美分，上涨4.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/王琛；审校 王兴亚/王洋)
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。
路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周五触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。