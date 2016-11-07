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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 15:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上冲至六个月高位，受益于美元跳涨

在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，FBI周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。

“日圆和人民币在FBI宣布不调查希拉里的决定之后大幅下跌，”东京的一名交易员说道。

4月TOCOM期胶 收高9.3日圆，报每公斤187.1日圆(1.79美元)，之前曾触及5月2日以来高位188.8日圆。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 涨565元人民币，收报每吨14,505元人民币(2,141美元)。

新加坡商品交易所12月期胶 最新报每公斤153美分，上涨4.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/王琛；审校 王兴亚/王洋)

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