金属期市：希拉里邮件门危机解除推动伦敦期铜上涨，锡、镍亦走强

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
在希拉里胜选与特朗普若胜出导致大宗商品下跌的可能性之间，市场目前正在试图找到平衡。
关于美国11月8日大选前的最后时刻是刺激还是抑制交投活动，市场看法不一。
澳新银行表示，人们将把目光全部投向美国大选。
“在美国大选之前，大宗商品市场不大可能出现大幅波动，”该行在报告中称。
0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1.2%至每吨5,060美元。
上海主力期铜合约 收高3.04%，报每吨40,380元人民币。
上海主力期镍 和期锡 均上涨5%左右。(完)
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(编译 刘秀红/王兴亚；审校 王颖/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。