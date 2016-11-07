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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 16:04 BJT

金属期市：希拉里邮件门危机解除推动伦敦期铜上涨，锡、镍亦走强

在希拉里胜选与特朗普若胜出导致大宗商品下跌的可能性之间，市场目前正在试图找到平衡。

关于美国11月8日大选前的最后时刻是刺激还是抑制交投活动，市场看法不一。

澳新银行表示，人们将把目光全部投向美国大选。

“在美国大选之前，大宗商品市场不大可能出现大幅波动，”该行在报告中称。

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1.2%至每吨5,060美元。

上海主力期铜合约 收高3.04%，报每吨40,380元人民币。

上海主力期镍 和期锡 均上涨5%左右。(完)

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(编译 刘秀红/王兴亚；审校 王颖/艾茂林)

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