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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 17:07 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币缩量收跌，美大选临近市场观望情绪升温

* 人民币缩量收跌，中间价大跌逾200点
    * 美指暂时止跌企稳，人民币汇率指数续创新低
    * 市场观望情绪升温，成交量有所萎缩
    * 短期人民币料仍小幅承压

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月7日 - 人民币兑美元即期 周一缩量收跌，中间价亦大跌
逾200个点。交易员称，美国大选“电邮门”剧情反转，美元指数暂时止跌企稳，人民币中
间价重回6.77元关口，离岸CNH 亦大幅挫低，与在岸价差略有扩大，短期人民币料
仍小幅承压。
    
    他们并指出，美国大选在即但变数依然不小，市场继续密切关注；而人民币中间价跌多
涨少，今日人民币汇率指数再刷新低。鉴于汇价已经接近各方预期的6.80元底部，市场观望
情绪升温，成交量有所萎缩。   

   “和前两天比，现在距离6.8比较近了，客盘肯定不像前几日那样急着要买了，大家还是
先看大戏吧，毕竟现在变数还非常大。”一外资行交易员称。
    
    亦有中资行交易员称，美国大选对美元的影响市场尚无一致判断，不好赌方向。“看不
清楚方向的时候，还是悠着点儿。”

    全球汇市方面，美元周一跳涨，因有消息称美国民主党总统候选人希拉里不会因使用私
人邮件服务器而面临刑事指控，在11月8日大选前的最后关头获得力挺。 
    
    在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日
表示仍然相信没有理由指控希拉里。
    
    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微
跌0.04%至93.74，再刷记录新低。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.13%，SDR篮子
指数跌4.11%，BIS指数跌7.08%。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸
市场人民币的主要报价：     
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7758       6.7591       -0.25%
                 XS>                             
    中间价              6.7725       6.7514       -0.31%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  223.99亿美  325.08亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      92       日低6.7762    日高6.76
                                                    7
    今年以来升贬幅度                               -4.16%
  2005年汇改以来升贬                               22.15%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         490                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.785         6.772              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.9475       6.9223              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7752；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.4958、6.4878和8.4192。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/乔艳红)

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