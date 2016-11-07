更新版 1-中国汇市：人民币缩量收跌，美大选临近市场观望情绪升温

* 人民币缩量收跌，中间价大跌逾200点 * 美指暂时止跌企稳，人民币汇率指数续创新低 * 市场观望情绪升温，成交量有所萎缩 * 短期人民币料仍小幅承压 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月7日 - 人民币兑美元即期 周一缩量收跌，中间价亦大跌 逾200个点。交易员称，美国大选“电邮门”剧情反转，美元指数暂时止跌企稳，人民币中 间价重回6.77元关口，离岸CNH 亦大幅挫低，与在岸价差略有扩大，短期人民币料 仍小幅承压。 他们并指出，美国大选在即但变数依然不小，市场继续密切关注；而人民币中间价跌多 涨少，今日人民币汇率指数再刷新低。鉴于汇价已经接近各方预期的6.80元底部，市场观望 情绪升温，成交量有所萎缩。 “和前两天比，现在距离6.8比较近了，客盘肯定不像前几日那样急着要买了，大家还是 先看大戏吧，毕竟现在变数还非常大。”一外资行交易员称。 亦有中资行交易员称，美国大选对美元的影响市场尚无一致判断，不好赌方向。“看不 清楚方向的时候，还是悠着点儿。” 全球汇市方面，美元周一跳涨，因有消息称美国民主党总统候选人希拉里不会因使用私 人邮件服务器而面临刑事指控，在11月8日大选前的最后关头获得力挺。 在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日 表示仍然相信没有理由指控希拉里。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微 跌0.04%至93.74，再刷记录新低。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.13%，SDR篮子 指数跌4.11%，BIS指数跌7.08%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7758 6.7591 -0.25% XS> 中间价 6.7725 6.7514 -0.31% 成交额<CNYSPTVOL=CF 223.99亿美 325.08亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 92 日低6.7762 日高6.76 7 今年以来升贬幅度 -4.16% 2005年汇改以来升贬 22.15% 幅度 一年期美元/人民币掉 490 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.785 6.772 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9475 6.9223 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7752； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4958、6.4878和8.4192。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/乔艳红)