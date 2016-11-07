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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月7日

11月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:12时，1港元=0.87348人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.68%，低于上交易日收盘的24.05%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.41      4.69      1.08
 建设银行                                          5.25      5.68      1.06
 中国银行                                          3.36      3.48      1.11
 农业银行                                          3.16      3.26      1.11
 招商银行                                         17.89     18.64      1.10
 中信银行                                          6.05      5.00      1.39
 交通银行                                          5.64      5.98      1.08
 民生银行                                          9.16      8.90      1.18
 中国人寿                                         22.07     19.50      1.30
 中国平安                                         34.99     41.05      0.98
 中国太保                                         29.77     28.05      1.22
 中信证券                                         16.93     17.18      1.13
 新华人寿                                         43.22     34.30      1.44
 海通证券                                         16.71     13.86      1.38
 华能国际                                          7.10      4.83      1.68
 大唐发电                                          3.89      2.06      2.16
 华电国际                                          4.97      3.27      1.74
 中煤能源                                          6.68      4.50      1.70
 中国神华                                         18.19     17.42      1.20
 中国石油                                          7.29      5.39      1.55
 兖州煤业                                         12.91      6.00      2.46
 中国石化                                          4.95      5.69      1.00
 上海石化                                          5.86      3.86      1.74
 中海油服                                         12.18      7.16      1.95
 仪征化纤                                          3.93      1.56      2.88
 中国铝业                                          4.04      2.99      1.55
 江西铜业                                         15.70      9.70      1.85
 洛阳钼业                                          3.89      1.77      2.52
 紫金矿业                                          3.35      2.56      1.50
 马钢股份                                          2.83      1.81      1.79
 鞍钢股份                                          4.59      4.11      1.28
 重庆钢铁                                          2.52      2.50      1.15
 海螺水泥                                         17.65     22.80      0.89
 洛阳玻璃                                         25.61      5.32      5.51
 京城机电                                         10.67      3.52      3.47
 中联重科                                          4.52      2.85      1.82
 金隅股份                                          4.36      2.93      1.70
 中国国航                                          7.49      5.22      1.64
 东方航空                                          6.33      3.54      2.05
 南方航空                                          7.15      4.46      1.84
 中国远洋                                          5.21      2.65      2.25
 中海集运                                          4.10      1.64      2.86
 中集集团                                         14.03      9.22      1.74
 中海发展                                          6.78      4.40      1.76
 宁沪高速                                          9.00     10.58      0.97
 深高速                                            8.95      7.70      1.33
 成渝高速                                          4.86      3.09      1.80
 皖通高速                                         14.00      6.29      2.55
 广深铁路                                          4.34      4.21      1.18
 中国南车                                          9.35      6.95      1.54
 中国交建                                         14.07      9.08      1.77
 中国铁建                                         10.52     10.22      1.18
 中国中铁                                          8.69      6.40      1.55
 长城汽车                                         10.44      7.46      1.60
 比亚迪                                           55.51     49.30      1.29
 广汽集团                                         25.49      9.64      3.03
 青岛啤酒                                         31.44     32.15      1.12
 白云山                                           25.72     18.88      1.56
 新华制药                                         13.50      5.81      2.66
 海信科龙                                         10.97      6.33      1.98
 南京熊猫                                         14.29      7.22      2.27
 晨鸣纸业                                          9.44      6.69      1.62
 上海医药                                         20.47     19.50      1.20
 中兴通讯                                         15.63     10.84      1.65
 东方电气                                          9.83      6.03      1.87
 潍柴动力                                         10.10     12.34      0.94
 东北电气                                          7.80      3.10      2.88
 广船国际                                         27.24     11.44      2.73
 昆明机床                                          7.99      2.57      3.56
 一拖股份                                         11.74      4.35      3.09
 北辰实业                                          4.21      2.55      1.89
 创业环保                                          8.88      4.47      2.27
 中国中冶                                          4.29      2.50      1.96
 金风科技                                         17.10     11.66      1.68
 丽珠                                             60.05     47.40      1.45
 万科                                             24.16     20.60      1.34
 郑煤机                                            6.40      3.99      1.84
 大连港                                            2.43      1.38      2.02
 山东墨龙                                         12.99      3.79      3.92
 浙江世宝                                         51.41     11.80      4.99
 复星医药                                         24.39     24.00      1.16
 光大银行                                          3.87      3.56      1.24
 东江环保                                         19.20     12.90      1.70
 上海电气                                          8.42      3.55      2.72
 广发证券                                         17.89     17.18      1.19
 华泰证券                                         20.60     16.46      1.43
 东方证券                                         16.11      7.97      2.31
 光大证券                                         17.15     11.66      1.68
 招商证券                                         18.30     11.98      1.75
  
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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