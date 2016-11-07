日股业绩：日产汽车第二季营业利润同比下滑19%，受日圆升值影响

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月7日 - 日产汽车 周一公布第二季营业利润下滑19%，因日圆升值抵消了中国、墨西哥和美国业务营收的增长，不过业绩总体来说略强于预期。
日产汽车7-9月当季的营业利润为1,639亿日圆(15.7亿美元)，低于上年同期的2,013亿日圆，但高于汤森路透I/B/E/S/调查的10位分析师的预估均值1,545亿日圆。
日产是日本按销量计算排第二的汽车商，其4-6月的营业利率同比下降14.0%至3,397亿日圆。
日产维持对全年营业利润将下滑10.5%至7,100亿日圆的预估不变，并预计日圆兑美元全年平均汇率为105日圆，兑欧元为120。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。