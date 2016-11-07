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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 16:32 BJT

日股业绩：日产汽车第二季营业利润同比下滑19%，受日圆升值影响

路透东京11月7日 - 日产汽车 周一公布第二季营业利润下滑19%，因日圆升值抵消了中国、墨西哥和美国业务营收的增长，不过业绩总体来说略强于预期。

日产汽车7-9月当季的营业利润为1,639亿日圆(15.7亿美元)，低于上年同期的2,013亿日圆，但高于汤森路透I/B/E/S/调查的10位分析师的预估均值1,545亿日圆。

日产是日本按销量计算排第二的汽车商，其4-6月的营业利率同比下降14.0%至3,397亿日圆。

日产维持对全年营业利润将下滑10.5%至7,100亿日圆的预估不变，并预计日圆兑美元全年平均汇率为105日圆，兑欧元为120。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)

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