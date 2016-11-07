中国新债：陕西下周一将发行总额61.8亿元一般地方债，期限3-10年

路透北京11月7日 - 中国陕西省财政厅周一公告，将于下周一（14日）招标发行总额61 .8亿元人民币一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为陕西省今年第四批一般债，全部为在建项目后续融资债券。中债资信评估有 限责任公司对债券评级为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 18 11月14日下午14:00-14:4 11月15日 0 五年 18 七年 18 10年 7.8 总计 61.8 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)