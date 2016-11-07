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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 17:00 BJT

《全球汇市》美元跳涨，因FBI的决定在最后关头扶助希拉里选情

上周五美国公布的就业数据再次增添了美国下月加息的几率，市场大体上未予理会，分
析师称在大选结果揭晓前，其他任何事情都退居次席。
    
    “目前的焦点是在周二的大选...直到周三以前，其他一切都要暂放一边。”City Inde
x研究部主管Kathleen Brooks说道。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1052  1.1135  -0.75  +1.77  1.0860
    美元/日圆            104.52  103.12  +1.36 -13.12  120.30
    欧元/日圆         115.54  114.81  +0.64 -11.44  130.47
    美元/瑞郎            0.9784  0.9680  +1.07  -2.34  1.0018
    英镑/美元            1.2397  1.2517  -0.96 -15.88  1.4738
    美元/加元            1.3390  1.3402  -0.09  -3.24  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7846  6.7710  +0.20  +3.30  6.5680
    澳元/美元            0.7682  0.7670  +0.16  +5.59  0.7275
    新西兰元/美元        0.7301  0.7323  -0.30  +6.97  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0815  1.0785  +0.28  -0.65  1.0886
    欧元/英镑         0.8914  0.8895  +0.21 +21.00  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.9636  9.9689  -0.05  +8.65  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2199  8.1484  +0.88  -7.01  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/蔡美珍/汪红英/孙茉莉; 审校 刘秀红/蔡美珍/于春红/王颖)

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