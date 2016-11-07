《全球汇市》美元跳涨，因FBI的决定在最后关头扶助希拉里选情

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
上周五美国公布的就业数据再次增添了美国下月加息的几率，市场大体上未予理会，分 析师称在大选结果揭晓前，其他任何事情都退居次席。 “目前的焦点是在周二的大选...直到周三以前，其他一切都要暂放一边。”City Inde x研究部主管Kathleen Brooks说道。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1052 1.1135 -0.75 +1.77 1.0860 美元/日圆 104.52 103.12 +1.36 -13.12 120.30 欧元/日圆 115.54 114.81 +0.64 -11.44 130.47 美元/瑞郎 0.9784 0.9680 +1.07 -2.34 1.0018 英镑/美元 1.2397 1.2517 -0.96 -15.88 1.4738 美元/加元 1.3390 1.3402 -0.09 -3.24 1.3839 美元/离岸人民币 6.7846 6.7710 +0.20 +3.30 6.5680 澳元/美元 0.7682 0.7670 +0.16 +5.59 0.7275 新西兰元/美元 0.7301 0.7323 -0.30 +6.97 0.6825 欧元/瑞郎 1.0815 1.0785 +0.28 -0.65 1.0886 欧元/英镑 0.8914 0.8895 +0.21 +21.00 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.9636 9.9689 -0.05 +8.65 9.1705 美元/挪威克朗 8.2199 8.1484 +0.88 -7.01 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/蔡美珍/汪红英/孙茉莉; 审校 刘秀红/蔡美珍/于春红/王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。