台湾汇市：台币收盘跌破31.5，因午后日圆走弱、外资及油款进口商买汇

* 台币兑美元由升转贬跌破31.500 * 午后日圆走弱及外资/进口商买汇 * 交投清淡观望美国大选等变数去除 * 明日台币波动区间料在31.460-31.580 路透台北11月7日 - 台币兑美元 周一收贬至近一周新低，随韩元吐回盘中升幅 ；汇银人士指出，午后因日圆走弱及油款等进口商、外资进场买汇，带动台币由升转贬，不 过美国总统大选在即，明日料台币续在31.500附近狭幅整理。 他们表示，目前选情陷入胶着的美国大选结果将于周三出炉，市场观望气氛浓厚，交投 清淡让台币欠缺明确方向，盘势暂由交易需求主导，短线维持在区间内盘整格局，静待美国 大选结果揭晓。 台币今收近日低并跌破31.500整数关口，创近一周收盘低位，前低为11月2日的31.564 。 〞台股大涨但外资却卖超，让上午盘势跟下午盘势走不一样方向。〞一公营银行交易员 说。 资金流向方面，交易员指出，随着美国大选脚步逼近，风险趋避心态较浓，目前场上多 为进口商的实质美元买需，至于连九日卖超台股的外资也在午后偏向买汇，两股力道加成造 成台币一下子就贬破31.500。 目前全球市场聚焦美国总统选举结果，交易员普遍认为，希拉里若当选美国总统，股汇 市均有望走稳；但若由特朗普赢得大选，料将打乱美国联准会(FED)12月升息步伐，国际美 元也将走弱，台币等亚币有望偏升。 多数新兴亚币周一下跌，因在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后， 美国联邦调查局(FBI)表示仍相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之 路上的一片乌云。 韩元/美元 则收报1,143.1，上日收在1,143.4。 台湾股市周一收涨1.34%至9,189.84点，重新站上季线。证券交易所资料显示，外资及 陆资在台股卖超37.86亿台币，连续九个交易日卖超共计341.09亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.460-31.580。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.400/31.440，上日收在3 1.450。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.519 31.473 31.430-31.520 31.495 4.95 4.43 司 元太外汇经纪公 31.519 31.472 31.435-31.519 31.461 4.00 2.44 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.020/0.000 美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.145/-0.105 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)