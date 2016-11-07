《香港已公布新股发行上市日程表》--11月7日

路透香港11月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公 司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 11/3-8 大唐环境产业 5.4 19.2-25.6 3.55-4.74 11/15 中信证券 11/1-11/4 周黑鸭 4.2447 24.6-33.1 5.8-7.8 11/11 摩根士丹利和瑞 信 10/31-11/3 上谕集团 1.65 1.32-1.65 0.8-1 11/11 德健融资 10/31-11/3 彭顺国际 0.625 0.75-0.89 1.2-1.42 11/11 同人融资 10/27-11/1 祈福生活服务 2.5 1.15* 0.46* 11/8 国泰君安国际 10/27-11/1 广东康华医疗 0.84 9.74* 11.6* 11/8 中金香港 10/27-11/1 中国艺术金融 4 3* 0.75* 11/8 南华金融 2016年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人 (港元) (亿港元) 11/1 中粮肉食 2 19.5 跌17% 摩根士丹利和 摩根大通 10/31 江南布衣 6.4 8 升7.3% 建银国际 10/28 华润医药 9.1 140.4 跌1% 美银美林、建 银国际、中金 香港和高盛 10/17 创建集团 0.7 1.34 跌8.6% 天财资本 10/17 东盈控股 0.7 1.3 升14.3% 德健融资 10/14 IBI Group 0.45 0.9 跌3.3% 力高企业融资 10/7 招商证券 12 107 持平 招商证券、摩 根大通和摩根 士丹利 10/7 芯智控股 1.83 2.3 跌1.6% 星展 10/6 瑞慈医疗 2.56 10.2 跌7.8% 法国巴黎和瑞 信 10/6 本间高尔夫 10 13.4 升2% 摩根士丹利 9/30 汇鑫小贷 1.68 3.02 升8.3% 长江证券 9/28 中国邮储银行 4.76 576.3 升0.21% 中金香港、摩 根士丹利、美 银美林、高盛 和摩根大通 9/28 汛和集团 0.13 1.3 升10.8% 德建融资 9/21 雅各臣科研制药 1.5 6.56 升12% 中银国际 9/12 澳至尊 0.55 1.03 升5.45% 丰盛融资 9/12 易纬集团 0.15 0.9 升28.7% 汇富融资 8/18 光大证券 12.68 86.2 持平 光大证券、瑞 银和美银美林 7/20 瑞港建设 1 2 升13% 天达 7/15 利福中国 不适用 不适用 升37%^ 法国巴黎证券 7/15 海蓝控股 3.96 2.97 升21.2% 海通国际 7/15 中国物流资产 3.25 33.7 升5.8% 瑞信和德银 7/13 颐海国际 3.3 8.58 跌1.5% 中金香港 7/13 永胜医疗 1 1.276 跌6% 上银国际 7/13 中国优质能源 1.8 2.1 升130% 海通国际 7/13 珩湾科技 0.5 1.25 跌2% 西证国际 7/13 星星地产 1.8 1 持平 国泰君安 7/12 力鸿检验 0.98 0.98 升1% 招银国际 7/12 绿城服务 1.99 15.48 升10.55% 美银美林和中 银国际 7/11 国银租赁 2 62 跌7% 中信证券、美 银美林和德银 7/8 东方证券 8.15 78 跌0.61% 花旗、高盛及 野村 7/8 亲亲食品 不适用 不适用 跌65.8%^ 美银美林 7/6 永丰集团 0.315 1.1 升1.6% 国泰君安 6/8 川控股有限公司 0.88 2.2 升6.8% 建泉融资 6/1 中银航空租赁 42 87.4 持平 中银国际及高 盛 5/19 雅迪集团 1.72 12.9 跌23.3% 中信建投国际 5/18 Hang Sang(Siu Po)Intl. < 1.36 0.63 升91.9% 汇盈融资和嘉 3626.HK> 林资本 4/15 华津国际 2.38 3.57 升21% 申万宏源 4/12 宏安地产 0.92 3.5 升14.1% 金利丰和创桥 国际 4/12 南旋控股 1.2 6 升6.7% 中信证券 4/8 亚积邦租赁 0.75 1.13 升21.3% 上银国际 4/8 结好金融 1 5.075 升5% 西证国际 4/6 伟业控股 不适用 不适用 升24.3%^ 创桥国际 4/1 盈健医疗 1.38 1.06 升44.2% 交银国际 3/30 浙商银行 3.96 130.68 持平 中信证券、中 金、高盛及农 银国际 3/30 天津银行 7.39 73.57 持平 中银国际、农 银国际及建银 国际 3/30 国微技术 3.78 2.835 跌15.9% 海通国际 3/18 剑虹集团 0.95 0.95 升47.4% 丰盛融资 3/11 香港医思医疗集团<2138.HK 3.03 7.42 跌1.65% 瑞信 > 3/10 兴科蓉医药 0.8 3.2 持平 招商证券 3/8 佳源国际 2.48 11.2 升4% 建银国际 1/28 融众金融 2.11 2.11 升0.95% 同人融资 1/15 成实外教育 2.4 18 升1.25% 麦格理 1/13 融信中国 5.36 18.1 升4.9% 工银国际 1/12 巨匹建设 1.35 1.8 升40.7% 国泰君安 1/7 年年卡 1 1 升27% 华富嘉洛 1/4 保发集团 0.93 1.05 升53.8% 广发融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)