台湾经济指标预测--11月8日至11月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 11月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/8 0830 消费者物价指 10月 +0.50%* +0.33% 数(CPI) * 11月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差171.3亿美元 11/21 1600 外销订单 10月 -- +3.9% 年变动率 11/22 1600 季调失业率 10月 -- 3.93% 11/23 1620 工业生产指数 10月 -- +5.02% 11/24 1600 M2年增率 10月 -- +4.05% * 12月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/5 1620 外汇存底 11月 -- 4,352.63亿美元 *12/7 1600 出口 11月 -- +9.4% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第四季 -- 1.375% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *-- 0830 经济成长率 第三季 -- +2.06% (第三季概估值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。