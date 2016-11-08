《分析师观点》台湾10月CPI创半年新高，景气复苏仍弱央行料按兵不动

路透台北11月8日 - 台湾主计总处周二公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.7%，高于市场预期的0.50%，并创半年来新高。分析师大多预估，台湾央行短期内不会有调整利率的动作。

消费者物价指数(CPI)年增率的前高是今年4月的升1.87%。

主计总处表示，因为蔬果、水产品和蛋、肉价格比去年高，且外食费、油料费及水费价格调涨，蔬果也因受到上月台风侵袭且连续降雨影响，价格走高。

10月CPI经季调后较上月则涨0.5%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期减1.88%，核心CPI较上年同期增0.96%。

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

油价和蔬果价格偏高，令通膨率走高至1.7%，略高于预期。不过，随着冬天到来，蔬果价格冬天预料会走低一些，且台湾的景气复苏目前看来还是相当疲弱，因此预估央行短期内没有升息的可能性，我们预估到2017年底台湾央行都不会调整重贴现率。

--日盛投顾总经分析师 古竣文：

上月CPI高于预期，可能跟国际油价走扬有关，国际油价上月一度冲高至每桶53美元，加以外食成本也持续垫高，不过目前台湾并没有通膨或通缩的风险，预估全年CPI年增率落在1.1-1.2%间，通膨仍属温和，预期央行12月底仍会维持利率不变。

**市场反应**

--台币兑美元 周一收跌报31.519。

--台湾加权股价指数 周一收涨1.34%,至9,189.84点。

--指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周一收高2.50基点至0.9660%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾央行9月底决议将官方利率维持不变在1.375%，中止连续四季降息，因有助于物价与金融稳定。

--台湾官方8月预估今年经济成长率至1.22%(原估为成长1.06%)，通膨率修正至1.12%(原估为成长1.09%)。(完)

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