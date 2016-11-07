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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 18:27 BJT

更新版 1-台湾货币市场：月初短率大致平稳，关注某家大型银行后续动向

* 隔拆利率大致平稳，月初回复宽松
    * 某家大型银行未入市拆出，关注后续发展
    * 短票量很少
    * 债券附买回市况平平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北11月7日 - 台湾银行间拆款利率周一大致平稳。资金调度人士指出，月初资金充裕，不过今日某
一家大型银行并未入市供给资金，为目前宽裕的市况注入一丝变数。市场密切留意本周美国总统大选结果。
    
    交易员表示，今日大型银行并未入市提供一周拆款资金引发关注。但因月初以来银行体系资金偏松，市场
并未受到太大实质的影响。
    
    〞月初了，过了月底以后，这个月利率回落得比较快。〞一位本地商银交易人士说。
        
    本周三美国总统大选结果将出炉，他们认为，虽然美国选举结果对台币调度市场影响不大，但还是对此变
数相当关切，保持一定的警戒。  
    
    本地时间周三午后预料美国的选举结果可望正式公布。
 本地时间  18:15               今日报价             上日收盘
 台币兑美元                     31.519               31.473
 台湾加权股价指数<.TWII       9,189.84              9,068.15
 >                                             
 隔夜银行间拆款加权平均       0.174%                 0.177%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间        0.172-0.230%         0.174-0.230%
   --一周拆款利率区间        0.172-0.310%         0.174-0.310% 
   --两周拆款利率区间        0.180-0.310%         0.190-0.300%
        
    **短票利率持平**
    
    短票方面，票券商交易员指出，目前资金充裕，部分银行为求能买入较多的短票，开了偏低的利率；但仍
无法买到足够的量。
    
    也有大票券商交易员说，目前维持一定水位的拆款金额，以保留月底要向银行大笔拆入跨月调度时的弹性
。
    
    〞市况很平，银行需求不高。〞一位票券商交易员说。     
    
    也有交易员表示，目前若有机会就会找寻跨年的资金，不过目前仍然不多。
    
    今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.33%。
    
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.327%，区间在0.30-0.37%，成交金额为140.
4亿台币；前日加权平均利率为0.330%，区间在0.32-0.35%，成交金额为61.26亿台币。

     台湾央行周一发行207亿台币定存单，与今日定期存单到期金额7亿台币相较，存单到期余额增200亿台币
。
    
    本周到期央行定存单金额共9,600.8亿台币；除周一之外，资金落点分别为周二4,215.3亿、周三1,982.0
亿、周四1,389.5亿、周五2,007.0亿台币。

    拆款中心资料 显示，周一超额准备为负132亿台币，累计超额准备负1,264亿台币、加计前期1%的超
额准备为187亿台币。
    
    
    **RP市况稳定**
    
    债券附买回(RP)方面，交易员表示，本月初以来资金稳定宽裕。本周五虽有公债交割，料不致造成紧缩影
响。
    
    他们认为，银行资金偏多，投信端偏向宽松，今日也来找券，资金情势平缓。
    
    〞没有大的变化，顺顺的做，虽然有鸿海公司债发行，但没有影响，〞一家大型证券商交易员说。
          
    周一有鸿海 30亿台币公司债交割、南亚 20亿公司债还本、台北富邦银行还本20亿、板
信银行还本5亿;本周余日的宽松和紧缩因素还有：周二凯基银行8,000万美元国际债交割;周五10年期增额公债
105/11R交割，金额300亿台币、凯基证券2亿人民币宝岛债还本。    
          
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期银行承做公债RP利率主要落在0.28-0.29%
；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。   
    
    大型票券商与金融机构承作利率则持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买回
利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完) 

 (审校 杨淑祯/乔艳红)

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