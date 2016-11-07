更新版 1-台湾货币市场：月初短率大致平稳，关注某家大型银行后续动向

* 隔拆利率大致平稳，月初回复宽松 * 某家大型银行未入市拆出，关注后续发展 * 短票量很少 * 债券附买回市况平平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北11月7日 - 台湾银行间拆款利率周一大致平稳。资金调度人士指出，月初资金充裕，不过今日某 一家大型银行并未入市供给资金，为目前宽裕的市况注入一丝变数。市场密切留意本周美国总统大选结果。 交易员表示，今日大型银行并未入市提供一周拆款资金引发关注。但因月初以来银行体系资金偏松，市场 并未受到太大实质的影响。 〞月初了，过了月底以后，这个月利率回落得比较快。〞一位本地商银交易人士说。 本周三美国总统大选结果将出炉，他们认为，虽然美国选举结果对台币调度市场影响不大，但还是对此变 数相当关切，保持一定的警戒。 本地时间周三午后预料美国的选举结果可望正式公布。 本地时间 18:15 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.519 31.473 台湾加权股价指数<.TWII 9,189.84 9,068.15 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.230% 0.174-0.230% --一周拆款利率区间 0.172-0.310% 0.174-0.310% --两周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.190-0.300% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员指出，目前资金充裕，部分银行为求能买入较多的短票，开了偏低的利率；但仍 无法买到足够的量。 也有大票券商交易员说，目前维持一定水位的拆款金额，以保留月底要向银行大笔拆入跨月调度时的弹性 。 〞市况很平，银行需求不高。〞一位票券商交易员说。 也有交易员表示，目前若有机会就会找寻跨年的资金，不过目前仍然不多。 今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.33%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.327%，区间在0.30-0.37%，成交金额为140. 4亿台币；前日加权平均利率为0.330%，区间在0.32-0.35%，成交金额为61.26亿台币。 台湾央行周一发行207亿台币定存单，与今日定期存单到期金额7亿台币相较，存单到期余额增200亿台币 。 本周到期央行定存单金额共9,600.8亿台币；除周一之外，资金落点分别为周二4,215.3亿、周三1,982.0 亿、周四1,389.5亿、周五2,007.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为负132亿台币，累计超额准备负1,264亿台币、加计前期1%的超 额准备为187亿台币。 **RP市况稳定** 债券附买回(RP)方面，交易员表示，本月初以来资金稳定宽裕。本周五虽有公债交割，料不致造成紧缩影 响。 他们认为，银行资金偏多，投信端偏向宽松，今日也来找券，资金情势平缓。 〞没有大的变化，顺顺的做，虽然有鸿海公司债发行，但没有影响，〞一家大型证券商交易员说。 周一有鸿海 30亿台币公司债交割、南亚 20亿公司债还本、台北富邦银行还本20亿、板 信银行还本5亿;本周余日的宽松和紧缩因素还有：周二凯基银行8,000万美元国际债交割;周五10年期增额公债 105/11R交割，金额300亿台币、凯基证券2亿人民币宝岛债还本。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期银行承做公债RP利率主要落在0.28-0.29% ；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。 大型票券商与金融机构承作利率则持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买回 利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完) (审校 杨淑祯/乔艳红)