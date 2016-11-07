欧洲汇市：英镑兑美元跌逾1%，因FBI的决定在最后关头扶助希拉里

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
“如果大家仍认为英国将‘软’退欧，那么英镑应能找到支撑，但美国大选结果显然是当前的主导因素。”
政治因素最近主导英镑走势，影响超过经济数据。数据显示英国服务业增长强劲，尽管存在英国退欧忧虑。
“本周英国数据面淡静，”RBC Capital Markets策略师Elsa Lignos在报告中指出。
“第三季国内生产总值(GDP)初估，要有相当大的震动因素才能对其产生影响，所以我们必须要等一周后的消费者物价指数(CPI)数据。”
英镑兑欧元 跌0.2%至0.8918英镑。(完) (编译/审校 于春红/王颖/艾茂林)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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