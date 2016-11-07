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市场报道 | 2016年 11月 7日 星期一 17:21 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌逾1%，因FBI的决定在最后关头扶助希拉里

“如果大家仍认为英国将‘软’退欧，那么英镑应能找到支撑，但美国大选结果显然是当前的主导因素。”

政治因素最近主导英镑走势，影响超过经济数据。数据显示英国服务业增长强劲，尽管存在英国退欧忧虑。

“本周英国数据面淡静，”RBC Capital Markets策略师Elsa Lignos在报告中指出。

“第三季国内生产总值(GDP)初估，要有相当大的震动因素才能对其产生影响，所以我们必须要等一周后的消费者物价指数(CPI)数据。”

英镑兑欧元 跌0.2%至0.8918英镑。(完) (编译/审校 于春红/王颖/艾茂林)

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