欧洲汇市：英镑兑美元跌逾1%，因FBI的决定在最后关头扶助希拉里

“如果大家仍认为英国将‘软’退欧，那么英镑应能找到支撑，但美国大选结果显然是当前的主导因素。”

“本周英国数据面淡静，”RBC Capital Markets策略师Elsa Lignos在报告中指出。

“第三季国内生产总值(GDP)初估，要有相当大的震动因素才能对其产生影响，所以我们必须要等一周后的消费者物价指数(CPI)数据。”