中国环保：对重污染耕地进行地类变更，划出基本农田范围--国土部长

路透北京11月7日 - 中国国土部长姜大明最新表示，国土部正对严重污染的耕地依法进行地类变更，并在科学划定永久基本农田时，把受重度污染耕地划出已定的基本农田范围。

国土部网站周一刊登的新闻稿称，姜大明在人大常委会会议上表示，将会同有关部门做好受污染土地治理和用途管控的立法工作，同时加强有关技术标准体系建设。

他称，国土部目前还强化对受污染土地的用途管控，加快建立污染场地识别、修复治理、规划用途管控、用地准入管理的部门联动机制，逐步建立污染地块名录，确定开发利用的负面清单，防止未经修复治理的污染场地不当使用。同时做好源头治理，坚决遏制产生新的土壤污染。

全国人大常委会今年开展了执法检查并提出了环境保护的多方面工作建议，其中建议积极实施土壤污染防治行动计划，开展全国土壤污染状况详查，健全土壤污染防治相关标准和技术规范，加快设置土壤环境质量国控监测点位，建立土壤环境基础数据库，强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染，推动土壤污染治理与修复试点示范等。