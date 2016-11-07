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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 17:39 BJT

中国新债：大连下周二将发行总额97亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京11月7日 - 中国大连市财政局最新公告，将于下周二（15日）招标发行总额97
.0078亿元人民币地方债，其中一般债78.0248亿元，专项债18.9830亿元，期限均包括三年
、五年、七年和10年。
    
    上述一般债，其中置换债券56.0248亿元，新增债券22亿元；专项债中包括置换债券15.
9830亿元，新增债券3亿元。
    
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司对债券评级为AAA级。
        
    具体发行规模和招标时间如下：     
     类别         期限     规模(亿元         招标时间          发行期
                               )                              
   一般债券        3年      15.6050   11月15日上午09:20-10:0  11月16日
                                                0             
                   5年      23.4074                           
                   7年      23.4074                           
                  10年      15.6050                               
                  小计      78.0248                               
     专项债券      3年      3.7966    11月15日上午10:20-11:0  11月16日
                                                0             
                   5年      5.6949                            
                   7年      5.6949                                
                  10年      3.7966                            
                  小计      18.9830                               
                  总计      97.0078                               
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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