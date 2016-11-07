中国新债：大连下周二将发行总额97亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京11月7日 - 中国大连市财政局最新公告，将于下周二（15日）招标发行总额97 .0078亿元人民币地方债，其中一般债78.0248亿元，专项债18.9830亿元，期限均包括三年 、五年、七年和10年。 上述一般债，其中置换债券56.0248亿元，新增债券22亿元；专项债中包括置换债券15. 9830亿元，新增债券3亿元。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对债券评级为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 15.6050 11月15日上午09:20-10:0 11月16日 0 5年 23.4074 7年 23.4074 10年 15.6050 小计 78.0248 专项债券 3年 3.7966 11月15日上午10:20-11:0 11月16日 0 5年 5.6949 7年 5.6949 10年 3.7966 小计 18.9830 总计 97.0078 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)