埃及金融：埃及镑兑美元下跌至近17，交易量开始上升

路透开罗11月7日 - 周一银行间早盘交易中，埃及镑兑美元 下跌至近17，交易员称，上周埃及镑实施浮动汇率后，交易量开始上升。

埃及镑兑美元报16.80-17.20，但汇率震荡剧烈，且买卖价差较大。周日，埃及镑从15.50跌至16；银行间交易量极低，因银行对供需情况仍不确定。

“问题是，上周所有炒家已在高位买入美元，目前为止，当前汇率对于其中大部分人还不够买进的成本，”一名银行业人士说道。“如果他们真要卖出，埃及镑兑美元将必须达到18左右，他们才会卖出。”

埃及央行上周四实施浮动汇率，取消让埃及镑兑美元钉于8.8的固定汇率，旨在吸引资本流入、打击日益蓬勃的美元黑市。(完)