路透基点：大信控股筹办4.2亿美元贷款，资助REIT赴新加坡挂牌--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月7日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士表示，中国地产开发商大信控股正以债务融资寻求约4.2亿美元等值资金，用于房地产投资信托(REIT)在新加坡挂牌上市计划。
这项债务融资两部分，一为5亿坡元(3.6亿美元)贷款，一为4亿人民币(6,000万美元)的四年半期贷款。坡元贷款再分为两年期、三年期、及四年期部分。
星展银行、中国银行、恒生银行及马来亚银行正在安排支持REIT购买资产的贷款。这档REIT预计明年年初在新加坡交易所挂牌。据IFRAsia指出，星展银行正在安排这档REIT的首次公开上市(IPO)，规模在3-5亿坡元，但其他银行可能也会加入。
大信控股在广东省中山市开设综合型购物中心。在此之前，已有其他中国企业办理银团贷款，用以支持在新加坡进行REIT挂牌。
8月时，运通网城REIT签署一笔3亿美元等值贷款，支持在新加坡挂牌上市。中国银行新加坡分行及星展担任贷款的牵头行、簿记行及协调行，贷款分为两部分，一为10亿元人民币分期偿还的三年期贷款，一为2亿坡元三年期到期一次性偿还贷款。(完) (编译 蔡美珍；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。