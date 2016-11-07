路透基点：大信控股筹办4.2亿美元贷款，资助REIT赴新加坡挂牌--TRLPC

路透香港11月7日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士表示，中国地产开发商大信控股正以债务融资寻求约4.2亿美元等值资金，用于房地产投资信托(REIT)在新加坡挂牌上市计划。

这项债务融资两部分，一为5亿坡元(3.6亿美元)贷款，一为4亿人民币(6,000万美元)的四年半期贷款。坡元贷款再分为两年期、三年期、及四年期部分。

星展银行、中国银行、恒生银行及马来亚银行正在安排支持REIT购买资产的贷款。这档REIT预计明年年初在新加坡交易所挂牌。据IFRAsia指出，星展银行正在安排这档REIT的首次公开上市(IPO)，规模在3-5亿坡元，但其他银行可能也会加入。

大信控股在广东省中山市开设综合型购物中心。在此之前，已有其他中国企业办理银团贷款，用以支持在新加坡进行REIT挂牌。