欧元区数据：9月零售销售环比降0.2%为连续第二个月下滑，同比增1.1%

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透布鲁塞尔11月7日 - 欧盟统计局周一称，欧元区19个成员国9月零售销售较8月下降0.2%。
统计局称，这已是零售销售连续第二个月下滑，主要受非食品产品的销售下降拖累，其中德国、葡萄牙和斯洛文尼亚零售销售降幅最深。
与去年同期相比，9月零售销售增长1.1%。
接受路透调查的17位分析师此前平均预期，欧元区9月零售销售较前月下滑0.3%，较上年同期增长1.3%。
欧盟统计局周一还将8月环比降幅从之前的0.1%调整为0.2%，较上年同期增幅从0.6%调整为1.2%。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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