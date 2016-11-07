版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 7日 星期一 18:16 BJT

欧元区数据：9月零售销售环比降0.2%为连续第二个月下滑，同比增1.1%

路透布鲁塞尔11月7日 - 欧盟统计局周一称，欧元区19个成员国9月零售销售较8月下降0.2%。

统计局称，这已是零售销售连续第二个月下滑，主要受非食品产品的销售下降拖累，其中德国、葡萄牙和斯洛文尼亚零售销售降幅最深。

与去年同期相比，9月零售销售增长1.1%。

接受路透调查的17位分析师此前平均预期，欧元区9月零售销售较前月下滑0.3%，较上年同期增长1.3%。

欧盟统计局周一还将8月环比降幅从之前的0.1%调整为0.2%，较上年同期增幅从0.6%调整为1.2%。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐