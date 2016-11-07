欧元区数据：9月零售销售环比降0.2%为连续第二个月下滑，同比增1.1%

统计局称，这已是零售销售连续第二个月下滑，主要受非食品产品的销售下降拖累，其中德国、葡萄牙和斯洛文尼亚零售销售降幅最深。

欧盟统计局周一还将8月环比降幅从之前的0.1%调整为0.2%，较上年同期增幅从0.6%调整为1.2%。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)