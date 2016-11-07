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市场报道 | 2016年 11月 7日 星期一 18:20 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑料测试0.8930回档位，主要支撑位在0.8850

1001GMT -

* 欧元/英镑可能升至0.8930，因英镑/美元跌幅大于欧元/美元

* 0.8930是从11月2日高点0.9049跌至0.8857的38.2%回档位

* 0.8857是周五触及的四周低点，0.8860是11月3日在英国高等法院公布第50条款相关裁决后所及低点

* 10月6日高位为0.8850，之后一天英镑闪崩

* 英国10月房价意外上涨1.4%，升幅远高于预期--Halifax

(完)

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(编译 艾茂林; 审校 王洋)

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