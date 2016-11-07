《汇市简讯》欧元/英镑料测试0.8930回档位，主要支撑位在0.8850

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
1001GMT -
* 欧元/英镑可能升至0.8930，因英镑/美元跌幅大于欧元/美元
* 0.8930是从11月2日高点0.9049跌至0.8857的38.2%回档位
* 0.8857是周五触及的四周低点，0.8860是11月3日在英国高等法院公布第50条款相关裁决后所及低点
* 10月6日高位为0.8850，之后一天英镑闪崩
* 英国10月房价意外上涨1.4%，升幅远高于预期--Halifax
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>