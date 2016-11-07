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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 18:29 BJT

东南亚股市：多数上扬，受油价走高及美国选情发展激励

多项民调显示希拉里的支持率仍小幅领先特朗普。
    
    “近几周美国大选选情胶着，我们预计在大选日之前不确定性仍存在，”印尼大宇证券
研究负责人Taye Shim说道。
    
    泰国股市 结束三日连跌，收涨逾1%，金融股和能源股领涨。
    
    泰国最大的能源企业PTT Pcl 上涨逾2%，为三周多最高位，泰国汇商银行(SCB)
 收高2.5%。
    
    越南股市 上涨逾1%，收能源股和金融股提振，越南外贸商业银行 涨3.6%
，Petrovietnam Gas Jsc 涨2.4%。
    
    菲律宾股市 收跌0.4%，受金融股和工业股打压。
    
    Bank of the Philippine Islands 和Aboitiz Equity Ventures Inc <AEV.P
S>分别下跌1.3%和2.3%。
    
    亚洲早盘，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨约0.9%。    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   361.96    -5.88   -1.60   +8.76   332.82
    新加坡                     2800.95    12.15   +0.44   -2.84  2882.73
    马来西亚                  1650.59     2.35   +0.14   -2.48  1692.51
    泰国                      1502.27    16.57   +1.12  +16.63  1288.02
    印尼                      5386.21    23.55   +0.44  +17.27  4593.01
    菲律宾                     7197.19   -30.18   -0.42   +3.53  6952.08
    越南                        674.14     7.41   +1.11  +16.43   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/王琛；审校 王洋/白云)

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