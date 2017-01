东南亚股市：多数上扬，受油价走高及美国选情发展激励

多项民调显示希拉里的支持率仍小幅领先特朗普。 “近几周美国大选选情胶着,我们预计在大选日之前不确定性仍存在,”印尼大宇证券 研究负责人Taye Shim说道。 泰国股市 结束三日连跌,收涨逾1%,金融股和能源股领涨。 泰国最大的能源企业PTT Pcl 上涨逾2%,为三周多最高位,泰国汇商银行(SCB) 收高2.5%。 越南股市 上涨逾1%,收能源股和金融股提振,越南外贸商业银行 涨3.6% ,Petrovietnam Gas Jsc 涨2.4%。 菲律宾股市 收跌0.4%,受金融股和工业股打压。 Bank of the Philippine Islands 和Aboitiz Equity Ventures Inc <AEV.P S>分别下跌1.3%和2.3%。 亚洲早盘,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨约0.9%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 361.96 -5.88 -1.60 +8.76 332.82 新加坡 2800.95 12.15 +0.44 -2.84 2882.73 马来西亚 1650.59 2.35 +0.14 -2.48 1692.51 泰国 1502.27 16.57 +1.12 +16.63 1288.02 印尼 5386.21 23.55 +0.44 +17.27 4593.01 菲律宾 7197.19 -30.18 -0.42 +3.53 6952.08 越南 674.14 7.41 +1.11 +16.43 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍/王琛;审校 王洋/白云)