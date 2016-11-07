国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，受益于越南需求及Winson Oil买盘

路透新加坡11月7日 - 亚洲柴油裂解价差周一持稳，逆价差走阔，交易消息人士称，这是受越南现货需求及Winson Oil大量买盘带动。

消息人士称，在达成的九笔交易中，Winson Oil买入八艘船货，每船15万桶，总计120万桶。目前尚不清楚Winson Oil计划将这些船货运向哪里。

行业消息人士称，越南主要进口商Petrolimex买入三船船货，每船装有3.5万吨含硫500ppm柴油，交货期为12月，价格较新加坡报价每桶升水约0.05至0.10美元。

交易商称，越南Saigon Petro的现货需求已浮现，该进口商求购1万吨柴油，船期为12月。

中国财政部周五称，自11月1日起将照相机、汽油、航空煤油、柴油等产品的出口退税率提高至17%。

新加坡市场达成九笔柴油现货交易，一笔航煤交易。(完)

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