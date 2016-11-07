国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，受益于越南需求及Winson Oil买盘

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月7日 - 亚洲柴油裂解价差周一持稳，逆价差走阔，交易消息人士称，这是受越南现货需求及Winson Oil大量买盘带动。
消息人士称，在达成的九笔交易中，Winson Oil买入八艘船货，每船15万桶，总计120万桶。目前尚不清楚Winson Oil计划将这些船货运向哪里。
行业消息人士称，越南主要进口商Petrolimex买入三船船货，每船装有3.5万吨含硫500ppm柴油，交货期为12月，价格较新加坡报价每桶升水约0.05至0.10美元。
交易商称，越南Saigon Petro的现货需求已浮现，该进口商求购1万吨柴油，船期为12月。
中国财政部周五称，自11月1日起将照相机、汽油、航空煤油、柴油等产品的出口退税率提高至17%。
新加坡市场达成九笔柴油现货交易，一笔航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。