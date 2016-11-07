国际油市：亚洲石脑油利润率跌至两周低点，因美国一运输管线重启

路透新加坡11月7日 - 亚洲汽油利润率周一跌至两周低点，交易消息人士称，因美国Colonial Pipeline周末重启。

92号汽油利润率GL92-SIN-CRK下跌0.71美元，至每桶9.51美元，为10月26日以来最低。

行业消息人士称，汽油利润率亦因冬季开始而下跌；这一季节对汽油的需求通常放缓。

Colonial Pipeline 称，周日早上Line 1开始在休斯顿和新泽西州的林登之间输送汽油，这是10月31日以来的首次。

市场达成两笔汽油交易，未达成石脑油交易。

道达尔向维多售出5万桶92号汽油，船期为11月23至27日，价格为每桶55.60美元。

雪佛龙(Chevron)向托克售出5万桶95号汽油，船期为11月22至26日，价格为每桶58.50美元。

道达尔向PDCL售出2.5万吨石脑油，船期为1月上半月，价格为每吨423美元。(完)

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