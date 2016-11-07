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货币新闻 | 2016年 11月 8日 星期二 00:03 BJT

USDA报告：11月3日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 11/03/2016    10/27/2016    10/27/2016    11/05/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       494,154       335,525       325,496       288,312
    燕麦 　          0             0             0           100
    大麦           612             0             0           908
    玉米       889,609       878,831       791,896       295,701
    高粱        82,315        34,201        32,704       179,614
    大豆     2,623,821     2,974,811     2,867,212     2,081,596
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    12,138,056      9,337,968
    燕麦         6,299            300
    大麦        25,605         24,415
    玉米    10,135,218      5,546,626
    高粱       692,602      2,117,217
    大豆    16,247,837     14,079,444
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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