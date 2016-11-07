USDA报告：11月3日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 11/03/2016 10/27/2016 10/27/2016 11/05/20 15 初值 修正值 前值 小麦 494,154 335,525 325,496 288,312 燕麦 0 0 0 100 大麦 612 0 0 908 玉米 889,609 878,831 791,896 295,701 高粱 82,315 34,201 32,704 179,614 大豆 2,623,821 2,974,811 2,867,212 2,081,596 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 12,138,056 9,337,968 燕麦 6,299 300 大麦 25,605 24,415 玉米 10,135,218 5,546,626 高粱 692,602 2,117,217 大豆 16,247,837 14,079,444 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)