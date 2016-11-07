南非汇市：兰特兑美元上涨，因市场押注希拉里将当选美国总统

路透约翰内斯堡11月7日 - 南非兰特兑美元周一上涨逾1%，因对希拉里将在美国总统选举中胜出的押注上升，提振新兴市场货币。

在1530 GMT，兰特兑美元 上升1.43%，报13.4100兰特，升向上周触及13.3150的两个月高位。

周日，距离总统选举余下两天的时间，美国联邦调查局(FBI)维持7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。