南非汇市：兰特兑美元上涨，因市场押注希拉里将当选美国总统

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透约翰内斯堡11月7日 - 南非兰特兑美元周一上涨逾1%，因对希拉里将在美国总统选举中胜出的押注上升，提振新兴市场货币。
在1530 GMT，兰特兑美元 上升1.43%，报13.4100兰特，升向上周触及13.3150的两个月高位。
周日，距离总统选举余下两天的时间，美国联邦调查局(FBI)维持7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。
“如果对南非总统祖马的压力增加，兰特也可能作出反应，”Capilis Asset Managers外汇交易部门主管Giacomo Bonavera说。
南非兰特兑美元上周三上涨2%，此前法院下令公开一份有关南非总统祖马相熟朋友涉嫌关说的报告。 消息引发南非民众示威和反对党要求祖马辞职。
祖马否认有关指控。(完)
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