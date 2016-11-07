欧元债市：葡萄牙和希腊公债价格跳升，避险德债下滑

路透伦敦11月7日 - 葡萄牙和希腊公债收益率周一大幅下跌，在欧元区公债市场表现出众。投资者对美国总统大选的担忧缓解，带动避险公债收益率上涨。

希腊总理齐普拉斯周日的讲话提振希腊公债可能在明年初纳入欧洲央行购债计划内的前景，引发希腊公债收益率全面骤降。

根据Tradeweb数据，两年期希腊公债 收益率触及纪录低位4.767%，10年期希腊公债 收益率下跌36个基点，报7.625%，为五个月最低，五年期希腊公债 收益率跌近40个基点。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周日对新内阁表示，政府“能够并将”按时完成第二阶段纾困评估，确保备受期待的债务减免谈判在12月启动。

在葡萄牙方面，指标10年期公债 收益率早盘下跌近9个基点，报3.21%，因以社会党为首的葡萄牙政府的2017年预算计划周五晚获得两个右翼政党支持通过。

葡萄牙2017年预算计划旨在将预算赤字和GDP之比降至1.6%，今年为2.4%。

葡萄牙公债收益率下跌，使其和德债 利差降至8月来最低的约307个基点。

避险德债收益率上涨，和美国公债收益率一起攀升，此前美国联邦调查局(FBI)没有改变7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。 这提振希拉里在周二大选中当选总统的前景。

不过，德债收益率从日内高位回落，因英国政府在准备触发退欧条款的立法。