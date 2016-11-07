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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因美元上涨和小麦下跌

路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周一小幅下跌，交易员称，因小麦价格下挫带来压力，美元上涨令美元商品在全球市场更昂贵。

在周二美国总统选举和周三美国农业部月度供需报告出炉前，投资者轧平头寸。

美国农业部表示，销售17.2万吨美国玉米到未知的目的地。

美国农业部另外表示，截至11月3日该周，出口检验美国玉米88.9609万吨，略低于90-110万吨的分析师预估区间。

CBOT-12月玉米期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.46-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为335,032口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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