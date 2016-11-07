芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因美元上涨和小麦下跌

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周一小幅下跌，交易员称，因小麦价格下挫带来压力，美元上涨令美元商品在全球市场更昂贵。
在周二美国总统选举和周三美国农业部月度供需报告出炉前，投资者轧平头寸。
美国农业部表示，销售17.2万吨美国玉米到未知的目的地。
美国农业部另外表示，截至11月3日该周，出口检验美国玉米88.9609万吨，略低于90-110万吨的分析师预估区间。
CBOT-12月玉米期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.46-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为335,032口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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