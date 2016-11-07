版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          99.35    +1.78    +1.82   3143112
    京东                25.46    +0.81    +3.29   8146914
    新浪              71.48    +2.47    +3.58    751587
    搜狐              36.27    +0.33    +0.92    179621
    网易             251.18    +7.75    +3.18   1208312
    百度             171.56    +3.86    +2.30   2301997
    
    台湾
    台湾积体电路       31.35    +1.11    +3.67    849005
    联电                1.88    +0.04    +2.17    116839
    日月光              5.83    +0.10    +1.75    121921
    硅品精密           7.44    +0.08    +1.09    121893
    和信超媒体         2.67    +0.05    +1.91     30578
    友达                3.80    +0.07    +1.88    215101
    中华电信           34.35    +0.49    +1.45    165050
    台湾国际航电      47.88    +0.87    +1.85   1287518
    
    香港
    中国移动           57.08    +1.16    +2.07    104011
    中国联通           11.74    +0.24    +2.09     59949
    中国电信           51.93    +1.50    +2.97      3537
    中芯国际            7.05    +0.11    +1.59     86847 
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻； 审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐