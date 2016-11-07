《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 99.35 +1.78 +1.82 3143112 京东 25.46 +0.81 +3.29 8146914 新浪 71.48 +2.47 +3.58 751587 搜狐 36.27 +0.33 +0.92 179621 网易 251.18 +7.75 +3.18 1208312 百度 171.56 +3.86 +2.30 2301997 台湾 台湾积体电路 31.35 +1.11 +3.67 849005 联电 1.88 +0.04 +2.17 116839 日月光 5.83 +0.10 +1.75 121921 硅品精密 7.44 +0.08 +1.09 121893 和信超媒体 2.67 +0.05 +1.91 30578 友达 3.80 +0.07 +1.88 215101 中华电信 34.35 +0.49 +1.45 165050 台湾国际航电 47.88 +0.87 +1.85 1287518 香港 中国移动 57.08 +1.16 +2.07 104011 中国联通 11.74 +0.24 +2.09 59949 中国电信 51.93 +1.50 +2.97 3537 中芯国际 7.05 +0.11 +1.59 86847 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻； 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。