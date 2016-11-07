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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 07:04 BJT

金砖国家：11月7日股汇市收盘纵览

路透11月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月7日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.66%，报894.77点。

中国股市：沪综指小幅收升，个股走势分化煤炭、有色股再度领涨

中国汇市：人民币缩量收跌，美大选临近市场观望情绪升温

香港股市：尾随亚股收高，受FBI邮件门调查落幕激励

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巴西股市：普遍上涨。指标股指Bovespa指数 收盘上涨3.98%，报64,051.651点，该指数成分股均收高。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2030/45，上日收报3.2306/11。

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南非股市：上涨，但黄金类股下跌令涨幅受限，交投迟滞。指标Top-40指数 收盘上涨1.42%，报43,842.82点；大盘综合指数 收盘上涨1.24%，报50,303.77点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因市场押注希拉里将当选美国总统

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印度股市：收高，结束连续四日的跌势，因美国联邦调查局(FBI)完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国民主党总统候选人希拉里的选情改善。BSE指数 收盘上涨0.68%，报27,458.99点；NSE指数 收盘上涨0.75%，报8,497.05点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.735/66.745，上日收报66.7/66.71。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.74%，报963.97点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.09%，报499.59点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.08%，报63.633；卢布兑欧元 升值0.51%，报70.3。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)

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