金砖国家：11月7日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月7日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.66%，报894.77点。
中国股市：沪综指小幅收升，个股走势分化煤炭、有色股再度领涨
中国汇市：人民币缩量收跌，美大选临近市场观望情绪升温
香港股市：尾随亚股收高，受FBI邮件门调查落幕激励
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巴西股市：普遍上涨。指标股指Bovespa指数 收盘上涨3.98%，报64,051.651点，该指数成分股均收高。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2030/45，上日收报3.2306/11。
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南非股市：上涨，但黄金类股下跌令涨幅受限，交投迟滞。指标Top-40指数 收盘上涨1.42%，报43,842.82点；大盘综合指数 收盘上涨1.24%，报50,303.77点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因市场押注希拉里将当选美国总统
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印度股市：收高，结束连续四日的跌势，因美国联邦调查局(FBI)完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国民主党总统候选人希拉里的选情改善。BSE指数 收盘上涨0.68%，报27,458.99点；NSE指数 收盘上涨0.75%，报8,497.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.735/66.745，上日收报66.7/66.71。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.74%，报963.97点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.09%，报499.59点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.08%，报63.633；卢布兑欧元 升值0.51%，报70.3。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。