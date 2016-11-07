全球贸易：美商务部初步裁定中国等九个国家和地区的钢板有倾销问题

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿11月7日 - 美国商务部周一表示，初步认定从奥地利、比利时、中国、法国、德国、意大利、日本、韩国以及台湾进口的某些碳素钢与合金钢定尺板(CTL)存在倾销问题。
商务部在声明中称，设定的初步反倾销税率最高为130.63%，适用于意大利一家公司。商务部表示，这项调查是根据Nucor 、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 美国分公司以及SSAB AB 三家美国公司提出的投诉而进行的。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。