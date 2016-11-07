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亚洲 | 2016年 11月 8日 星期二 06:41 BJT

全球贸易：美商务部初步裁定中国等九个国家和地区的钢板有倾销问题

路透华盛顿11月7日 - 美国商务部周一表示，初步认定从奥地利、比利时、中国、法国、德国、意大利、日本、韩国以及台湾进口的某些碳素钢与合金钢定尺板(CTL)存在倾销问题。

商务部在声明中称，设定的初步反倾销税率最高为130.63%，适用于意大利一家公司。商务部表示，这项调查是根据Nucor 、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 美国分公司以及SSAB AB 三家美国公司提出的投诉而进行的。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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