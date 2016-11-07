美股业绩：新闻集团第一季营收下降2.4%，报纸广告降幅明显

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
不过新闻集团表示，快速成长的数字地产部门营收跳升18.3%，至2.26亿美元。
该业务包括在澳洲领先业界的地产广告公司REA Group Ltd 以及Move Inc，后者负责美国与其他国家Realtor.com的运营。
该公司表示，营收由上年同期的20.1亿美元下滑至19.7亿美元。
新闻集团公布经调整后业绩每股亏损0.01美元。新闻集团旗下报纸包括纽约邮报、伦敦泰晤士报与澳洲人报。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估，按每股计算，新闻集团19.6亿美元的营收料能达成损益两平。
新闻集团可归属股东的净亏损为1,500万美元，或每股0.03美元；上年同期为获利1.75亿美元，或每股0.30美元。
新闻集团盘后股价并无变动。
截至周一收盘的12.22美元，新闻集团今年股价已下跌约8.5%。(完)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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