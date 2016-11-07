美股业绩：新闻集团第一季营收下降2.4%，报纸广告降幅明显

不过新闻集团表示，快速成长的数字地产部门营收跳升18.3%，至2.26亿美元。

该业务包括在澳洲领先业界的地产广告公司REA Group Ltd 以及Move Inc，后者负责美国与其他国家Realtor.com的运营。

该公司表示，营收由上年同期的20.1亿美元下滑至19.7亿美元。

新闻集团公布经调整后业绩每股亏损0.01美元。新闻集团旗下报纸包括纽约邮报、伦敦泰晤士报与澳洲人报。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估，按每股计算，新闻集团19.6亿美元的营收料能达成损益两平。

新闻集团可归属股东的净亏损为1,500万美元，或每股0.03美元；上年同期为获利1.75亿美元，或每股0.30美元。

新闻集团盘后股价并无变动。