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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 08:24 BJT

****欧洲经济指标预测--11月8日-11月15日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值
    
    11月7日当周

    11月8日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)  10月          --      +0.4%
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                     10月          --       3.2%
                     (经季节调整)                                  3.3%      3.3%
    0700 德国工业生产(较前月)                          9月        -0.5%     +2.5%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                    9月       -0.85%     +5.4%
                       进口(较前月)                               -0.2%     +3.0%
                       贸易收支(亿欧元)                         顺差230   顺差222
    0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  9月          --    赤字960
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                        9月          --     赤字21
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                9月          --   逆差42.6
              进口(亿欧元)                                          --      423.3
              出口(亿欧元)                                          --      380.7
    0930 英国工业生产(较前月)                          9月         持平     -0.4%
                 (较上年同期)                                     +0.8%     +0.7%
             制造业产出(较前月)                                   +0.4%     +0.2%
                   (较上年同期)                                   -0.1%     +0.5%
    
    11月9日(三)
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              9月     逆差33.5 逆差37.56
             全球商品贸易收支(亿英镑)                           逆差112 逆差121.1
    
    11月10日(四)
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             10月         正19      正17
    0745 法国工业生产(较前月)                          9月        -0.3%     +2.1%
    0745 法国非农就业岗位(较前季)                   第三季          --      +0.2%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)            9月        -1.0%     +1.7%
                       (经工作日调整，较上年同期)                 +2.2%     +4.1%
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月          --      51.49
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月          --      53.87
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月          --      41.65
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      11月          --      36.66
    
    11月11日(五)
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     10月终值        +0.2%     +0.2%
                                 (较上年同期)                     +0.7%     +0.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          +0.2%     +0.2%
                            (较上年同期)                          +0.8%     +0.8%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                        9月        -0.2%     -1.5%
                       (较上年同期)                               -0.4%     +0.2%
    
    11月14日当周

    11月14-16日
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)               10月          --      +0.4%
                           (较上年同期)                             --      -0.3%    
        
    11月14日(一)
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  10月          --      +0.3%
                        (较上年同期)                                --      -0.1%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        10月终值          --       持平
                              (较上年同期)                          --      -0.1%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       --      +0.2%
                                 (较上年同期)                       --      -0.1%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                       9月           --      +1.6%
                   (较上年同期)                                     --      +1.8%

    11月15日(二)
    0700 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第三季初值         --      +0.4%
                            (未经季调较上年同期)                    --      +3.1% 
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     10月终值          --      -0.2%
                                 (较上年同期)                       --      +0.5% 
  　0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第三季初值          --       持平
                            (较上年同期)                            --      +0.8%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月          --      +0.2%
                            (较上年同期)                            --      +1.0%
             核心CPI(较前月)                                        --      +0.2%
                (较上年同期)                                        --      +1.5%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                              --      +0.2%
                           (较上年同期)                             --      +2.0% 
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                              --      +0.2%
                          (较上年同期)                              --      +2.2%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                      10月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)                 --       持平
                         (未经季节调整，较上年同期)                 --      +7.2%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)                 --      +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)                 --      +1.2%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)             --      +0.1%
                             (未经季节调整，较上年同期)             --      +1.4%
    1000 德国ZEW经济景气指数                          11月          --      正6.2
                    现况指数                                        --     正59.5
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)          9月          --    顺差184
    1000 欧元区GDP(较前季)                  第三季第二次估值      +0.3%     +0.3%
                  (较上年同期)                                    +1.6%     +1.6% (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 张若琪 审校 汪红英)

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