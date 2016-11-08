欧洲经济指标预测--11月8日-11月15日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日当周 11月8日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.4% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 -- 3.2% (经季节调整) 3.3% 3.3% 0700 德国工业生产(较前月) 9月 -0.5% +2.5% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -0.85% +5.4% 进口(较前月) -0.2% +3.0% 贸易收支(亿欧元) 顺差230 顺差222 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字960 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 赤字21 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差42.6 进口(亿欧元) -- 423.3 出口(亿欧元) -- 380.7 0930 英国工业生产(较前月) 9月 持平 -0.4% (较上年同期) +0.8% +0.7% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.2% (较上年同期) -0.1% +0.5% 11月9日(三) 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差33.5 逆差37.56 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差112 逆差121.1 11月10日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 正19 正17 0745 法国工业生产(较前月) 9月 -0.3% +2.1% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.2% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 9月 -1.0% +1.7% (经工作日调整，较上年同期) +2.2% +4.1% 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.49 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 53.87 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 41.65 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 36.66 11月11日(五) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0930 英国建筑业产出(较前月) 9月 -0.2% -1.5% (较上年同期) -0.4% +0.2% 11月14日当周 11月14-16日 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.3% 11月14日(一) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.1% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -- 持平 (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -- +1.6% (较上年同期) -- +1.8% 11月15日(二) 0700 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第三季初值 -- +0.4% (未经季调较上年同期) -- +3.1% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.5% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.0% 核心CPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 10月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- 持平 (未经季节调整，较上年同期) -- +7.2% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.2% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.4% 1000 德国ZEW经济景气指数 11月 -- 正6.2 现况指数 -- 正59.5 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差184 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季第二次估值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 汪红英)