《中国报摘》--中国证券报11月8日

* 头版头条:

--公募基金三季报显示，迷你基金（规模低于2亿元人民币）数量大幅增加。根据Wind数据，三季度共有700只迷你基金，其中更是有200只规模低于5,000万的迷你基金触及清盘红线，占全部基金的5.94%。

* 其他:

--深圳证交所联合中国结算深圳分公司决定于周五（11日）下午收市后实施深港通相关技术系统上线，确认市场参与各方技术系统可正确运作后，相关技术系统将于11月14日正式上线。

--中航动力 称，拟向实际控制人中国航空发动机集团有限公司等10名特定对象，非公开发行股票募资总额不超100亿元，用于偿还金融机构借款本息及补充流动资金，中航发动机集团将以现金45亿元认购本次非公开发行的股份。

--华鑫股份 公告称，拟通过资产置换、定向增发方式置入资产，拟置入资产为仪电集团、飞乐音响、上海贝岭合计持有的华鑫证券92%股权，其交易价格为492,650.80万元。