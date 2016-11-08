《中国报摘》--中国证券报11月8日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--公募基金三季报显示，迷你基金（规模低于2亿元人民币）数量大幅增加。根据Wind数据，三季度共有700只迷你基金，其中更是有200只规模低于5,000万的迷你基金触及清盘红线，占全部基金的5.94%。
* 其他:
--深圳证交所联合中国结算深圳分公司决定于周五（11日）下午收市后实施深港通相关技术系统上线，确认市场参与各方技术系统可正确运作后，相关技术系统将于11月14日正式上线。
--中航动力 称，拟向实际控制人中国航空发动机集团有限公司等10名特定对象，非公开发行股票募资总额不超100亿元，用于偿还金融机构借款本息及补充流动资金，中航发动机集团将以现金45亿元认购本次非公开发行的股份。
--华鑫股份 公告称，拟通过资产置换、定向增发方式置入资产，拟置入资产为仪电集团、飞乐音响、上海贝岭合计持有的华鑫证券92%股权，其交易价格为492,650.80万元。
--格力电器 在对深交所关注函的回复中指出，公司拟继续推进本次发行股份购买资产事宜，并对相关方案进行优化和调整；拟调减或取消配套募集资金，购买资产的股票发行定价基准日将进行相应调整。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。